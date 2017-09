Koeman reagerer på Mourinho-kommentar

Everton-manager Ronald Koeman slår tilbake mot Manchester United-manager Jose Mourinho.

Everton har fått en marerittstart på årets Premier League-sesong. Søndag tapte de 0-4 mot Manchester United, noe som gjør at laget for øyeblikket befinner seg under nedrykksstreken på en 18. plass med kun fire poeng på fem kamper.

Det er uten tvil skuffende for klubben som mange hadde langt større forventninger til denne sesongen etter at de signerte en rekke forsterkninger i sommer.

Én av dem som tilsynelatende forventer mer av de blåkledde fra Liverpool, er United-manager Mourinho.

I kampprogrammet til søndagens oppgjør på Old Trafford gjorde United-manageren fansen oppmerksomme på at de rødkledde kunne vente seg tøff motstand.

«Vi møter et lag som har brukt mer enn 140 millioner pund i sommerens overgangsvindu, så det er opplagt at vi spiller mot et lag som i hvert fall har et ønske om å endte blant de fire beste lagene denne sesongen», skrev Mourinho.

UNITED-MANAGER: Jose Mourinho.

Koeman reagerer

Everton-manager Ronald Koeman fortalte etter søndagens oppgjør på Old Trafford at han hadde fått med seg hva portugiseren hadde skrevet i kampprogrammet.

På pressekonferansen etter kampen var det tydelig at nederlenderen reagerte på påstandene og mener det er urealistisk.

- Jeg leste hva min kollega sa om Evertons pengebruk på 140 millioner pund og at vi derfor må bli blant de fire beste. Jeg beklager. Hvis det er noen i dette rommet som synes dette virker realistisk, så si gjerne ifra.

- Dere må være realistiske. Jeg er ikke fornøyd med hvordan vi har startet denne sesongen, men vær så snill, vær realistiske angående Everton. Vi trenger tid, men det er vanskelig i fotball, sier Koeman ifølge The Telegraph.

Flere nye spillere

Jordan Pickford, Davy Klaassen, Sandro Ramirez, Michael Keane, Wayne Rooney og Gylfi Sigurdsson er bare noen av spillerne Everton signerte i sommer.

Det er spillere det har vært knyttet store forventinger til, men som foreløpig har til gode å overbevise i Everton-trøya.

I tillegg er savnet av lagets toppscorer fra forrige sesong, Romelu Lukaku, tydelig.

Belgieren ble solgt til Manchester United i sommer, og har så langt levert varene for sin nye klubb. I Premier League står han nå med fem mål på fem kamper - det gjør ham til toppscorer i ligaen sammen med Manchester Citys Sergio Agüero.

Everton møter Bournemouth hjemme i neste kamp førstkommende lørdag.

Mest sette video idag