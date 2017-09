Kolasinac med Schalke-hilsen da Arsenal snudde mot Köln

Promotion med annonselenker Høstens herregensere

Sead Kolasinac hadde med seg en spesiell hilsen til bortefansen.

ARSENAL - KÖLN 3-1:

Grunnet rundt 20.000 bortesupportere uten billett, ble torsdagens Europa League-møte mellom Arsenal og Köln utsatt én time.

Da kampen omsider ble sparket i gang fikk bortefansen en drømmestart da Jhon Cordobasendte sendte Köln i ledelsen.

Sead Kolasinac, Alexis Sanchez og Hector Bellerin sørget imidlertid for at Arsenal snudde kampen og kunne til slutt kontrollere inn 3-1.

T-skjortehilsen

Innbytter Kolasinac hadde tatt med seg en spesiell hilsen til bortefansen, som han fikk gleden av å vise fram da han satte inn sitt utligningsmål fire minutter etter at han kom på banen.

Under drakten hadde nemlig bosnieren en t-skjorte med støtte til Kölns Bundesliga-rival Schalke - hans tidligere klubb.

Kolasinac qui porte un tee-shirt Nordkurve de Schalke sous son maillot d'Arsenal.. 👀 #AFCKOL pic.twitter.com/UE7JTYbmzj — Arsenal French Club (@FrenchAFC) September 14, 2017

Kolasinac wearing a Schalke shirt under his Arsenal kit, purely to wind up the FC Koln players/fans. Truly marvelous. pic.twitter.com/Ts4zcWp2zi — 1886 (@1886_blog) September 14, 2017

Bellerin: - Vil vise at vi er blant de beste

Hector Bellerin var godt fornøyd med å kunne innkassere tre poeng i årets første Europa League-kamp.

- Det er en ny turnering for oss, så vi måtte legge lista. Vi mener at vi er blant de beste lagene i turneringen, så vi må vise det på banen, sier Arsenal-backen til BT Sport.

Om utsettelsen av kampen, sa Bellerin følgende:

- Vi var klare for å spille klokken åtte (engelsk tid), men det er slikt som skjer. Vi startet med litt kalde føtter, men etter det, gikk det veien.

Marerittstart for Arsenal

Bortesupporterne, som lagde et voldsomt leven både før og under kampen, kunne juble hemningsløst for scoring allerede før ti minutter var spilt, etter at et elendig klareringsforsøk fra Arsenal-keeper David Ospina endte rett i beina på Leonardo Bittencourt.

Kantspilleren var rask i oppfatningen og spilte ballen fram til Cordoba, som fra 40 meter satte inn ledermålet, da Ospina var ute på en aldri så liten bærtur etter sitt mislykkede klareringsforsøk.

Vertene slet med å bryte ned et kompakt Köln-forsvar før pause, og da dommer Javier Estrada blåste for pause, svarte flere av Arsenals supportere med piping.

Slo tilbake

Arsene Wenger visste imidlertid råd og sendte Sead Kolasinac på banen, mens Rob Holding gikk ut. Det skulle vise seg å være et sjakktrekk.

Etter bare fire minutter på banen dukket nemlig Kolasinac opp og banket inn utligningen etter at et innleggsforsøk fra Theo Walcott først ble blokkert.

Midtveis i andre omgang var Arsenal nær ved å ta ledelsen. Et nydelig angrep endte med at unggutten Ainsley Maitland-Niles dro seg helt gjennom, men ble stoppet av Timo Horn, da han forsøkte å runde Köln-keeperen.

I stedet var det Alexis Sanchez som fikk æren av å sende Arsenal opp i ledelsen. Chileneren dro seg inn i banen og skrudde ballen opp i det lengste hjørnet fra 17 meter.

Etter 82 minutter fastsatte Hector Bellerin sluttresultatet til 3-1 da han skled inn en retur fra Horn etter et Walcott-skudd.

