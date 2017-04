ANNONSE

Både Zlatan Ibrahimovic og Marcos Rojo har pådratt seg alvorlige korsbåndskader, bekrefter Manchester United.

Klubben skriver på egne hjemmesider at begge spillerne må bli undersøkt av spesialister i løpet av de kommende dagene. Samtidig skriver de at det foreløpig ikke er mulig å si noe om hvor lenge spillerne blir ute på sidelinjen på nåværende tidspunkt.

Men ifølge BBC ryker i hvert fall denne sesongen for begge.

Kanalen henviser ikke til noen kilder, men BBC er vanligvis svært pålitelige. Det har vært spekulert i skadeomfanget til de to Manchester United-profilene de siste to dagene.

Også avisa The Independent skriver at både Ibrahimovic og Rojo ikke spiller mer denne sesongen.

FERDIGSPILT: Marcos Rojo må belage seg på å vente lenge før han kan spille kamper igjen. Han forlot også kampen mot Anderlecht på båre.

Begge de to Manchester United-spillerne skadet seg i europaligakampen mot Anderlecht torsdag. Det mest sannsynlige er at begge blir ute av spill i minst ni måneder.

For Ibrahimovic kan skaden gjøre at karrieren er over. Den svensken spissen fyller 36 år til høsten.

