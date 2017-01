Kostet 300 millioner: Nå er Luke Shaw managerens fjerdevalg

ANNONSE

Han er bare 21 år gammmel, men Luke Shaws tid som rekorddyr Manchester United-back, kan allerede gå mot slutten, skal vi tro Daily Mirror.

Avisen antyder at venstrebacken har resten av sesongen på seg til å bevise at han har en framtid på Old Trafford. Shaw har ikke fått spilletid under José Mourinho siden november.

21-åringen var ikke med i Uniteds tropp til FA-cupoppgjøret mot Reading nylig. Det var han heller ikke i ligacupsemien mot Hull, til tross for at han skal ha vært spilleklar ved begge anledninger.

Ifølge Daily Mirror er Mourinho ikke imponert over prestasjonene til det unge storkjøpet David Moyes hentet i 2014.

Fjerdevalg?



Matteo Darmian var plassert på venstrebacken mot Hull, mens Daley Blind fikk tilliten fra start mot Reading. Marcos Rojo er også blitt brukt i posisjonen siden Luke Shaw spilte sist.

Ting tyder på at den tidligere Southampton-spilleren nå er helt nede som managerens fjerdevalg på venstrebacken.

I november fikk José Mourinho mange reaksjoner etter å ha kritisert Shaw og forsvarskollegaen Chris Smalling før kampen mot Swansea. Portugiseren konstaterte da at ingen av de to følte seg klare til å spille kamp, og at han måtte bygge opp en ny forsvarsrekke.

- Vi har noen spillere med problemer. For å yte maks, må du være villig til å presse deg selv maksimalt. For noen er dette en selvfølge og for meg er det en selvfølge. De handler om mer enn meg, det handler om United, ble Mourinho sitert på den gangen.

Stikk fra sjefen



Mourinho nevnte ingen spesifikke spillere i intervjuet etter Swansea-kampen. Før oppgjøret bemerket han likevel at verken Smalling og Shaw ønsket å spille, fordi de ikke var 100 prosent.

- Luke Shaw sa til meg i morges at han ikke var klar for å spille, så vi måtte bygge en ny forsvarsfirer, sa han til Manchester Uniteds egen TV-kanal i forkant.

Da Manchester United tapte for Watford i september la Mourinho skylden for lagets andre baklengsmål på Luke Shaw. Portugiseren valgte å ta backen av banen i en kamp Watford vant 3-1.

To og et halvt år er gått siden Shaw ble hentet fra Southampton for rundt 300 millioner kroner. Siden da har 21-åringen vært tungt plaget av ulike skader.