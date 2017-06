Lagerbäck om pengebruken i fotballen: - Sjukt

ANNONSE

Denne uken ble det kjent at Manchester United blar opp rundt 333 millioner kroner for å sikre seg den svenske midstopperen Victor Lindelöf fra Benfica.

I forkant av privatlandskampen mellom Norge og Sverige, måtte Norges svenske landslagstrener Lars Lagerbäck svare på en håndfull spørsmål om Manchester Uniteds nye spiller

- Sjukt

Lagerbäck legger ikke skjul på at han synes overgangssummen, og pengebruken i fotball generelt, er galskap.

- Generelt er dessverre verden sånn. Generelt er det en vanvittig verden med de summene som forekommer i fotball. Men jeg har ikke noe som helst makmiddel til å forandre det. Han er en bra spiller, men jeg mener det er sjukt, sa Lagerbäck om overgangssummen.

Norges landslagssjef tror imidlertid at svensken kan bli en god spiller på Old Trafford etter å ha sett han ta store steg de siste årene.

- Victor kom inn på et bananskall på U21, og han har tatt store steg i sin utvikling. Han er en bra spiller og person. Han har rett mental styrke og har ikke for mye respekt.

VARSLER ENDRINGER: Lars Lagerbäck.

Vil ikke kritisere klubbvalget

- Hvordan sammenligner du ham med tidligere svenske toppstoppere?

- Han har sterk konkurranse, men han har vist at han er bra allerede nå. Victor er veldig ung og tar han en plass i United, kommer han til å ta ytterligere steg.

På spørsmål om Lindelöf burde tatt et mindre steg enn til Manchester United, sa Lagerbäck følgende:

- Jeg tror ikke det. Men konkurransen er tøffere, og han kommer til å konkurrere med betydelig bedre spillere. I Premier League kan du aldri slappe av, mens i Portugal har du litt mindre god motstand i visse kamper.

Varsler endringer

Norges landslagssjef Lars Lagerbäck varsler mange endringer i startelleveren til privatlandskampen mot hjemlandet Sverige tirsdag.

Lagerbäck har hatt to dager etter 1-1-kampen mot Tsjekkia, og han har sendt hjem to spillere fra landslaget i Tore Reginiussen og Stefan Johansen. Den nye landslagssjefen har vært ute etter å sette en stamme i det norske laget, men ser at det vil bli flere endringer til Sverige-kampen.

- Jeg må finne den balansen så mye som mulig. Vi får se etter treningen og antall spillere og se hvordan de reagerer. Men det kjennes ut som vi vil gjøre relativt mange endringer etter halvannet døgn, sa Lagerbäck på mandagens pressekonferanse på Ullevaal stadion.

Sarpsborgs Anders Trondsen ble drillet på midtbanen på trening. Han er blant dem som kan vente seg spilletid.

FÅR SPILLE: Anders Trondsen får trolig spilletid mot Sverige.

Viktig test

- Han kommer sannsynligvis til å få spilletid, ja, varslet landslagssjefen.

Ole Selnæs, som sonet karantene mot Tsjekkia, og som har én kamp igjen av sin utestengelse for munnbruken mot dommerne etter Aserbajdsjan-kampen, kan også få spilletid i privatlandskampen.

- Jeg puttet ham ikke på tribunen mot Tsjekkia fordi jeg hadde et valg. Han fikk ikke være noe annet sted. Jeg synes det var bra at han fikk kjenne oss. Så det var hele opplegget med å kalle ham inn. Han er en av dem som kan være en del av en stamme om han fortsetter å gjøre det bra for Saint-Étienne, sa Lagerbäck.

- Denne kampen blir veldig viktig for å teste spillere for å få svar, slik at jeg kan bruke det når jeg til høsten skal se på stammen i laget, la han til.