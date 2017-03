ANNONSE

Teknikeren har ikke spilt for Mauricio Pochettinos mannskap siden ligacuptapet mot Liverpool 25. oktober 2016. Nå er det klart at han må operere. Dermed mister han ligainnspurten for Tottenham som kjemper om en plass blant topp fire i Premier League.

– Erik Lamela skal gjennomgå operasjon lørdag. Dette resulterer i at Erik returnerer neste sesong, sier Tottenham i en uttalelse.

Lamela kom til London-klubben fra Roma i 2013 og hadde en god fjorårssesong da han scoret 13 mål. Denne sesongen har han kun funnet nettmaskene to ganger på 14 kamper før hofteproblemene oppsto.

