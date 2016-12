Lampard vil spille for Chelsea igjen

ANNONSE

Frank Lampard sa lørdag at han ønsker å spille for Chelsea igjen, og la til at han ønsker å tjene klubben i en eller annen rolle også om han ikke er ønsket som spiller.

38-åringen er Chelseas mestscorende spiller gjennom alle tider.

Han forlot Chelsea i 2014 etter å ha scoret 211 mål i sine 13 år i klubben. De siste to årene har han spilt for New York City.

Han er ferdig i MLS-klubben etter å ha scoret 15 mål på 31 kamper, men har ikke bestemt seg for om han legger opp. Aller helst vil han spille for Chelsea igjen.

- Tett kontakt



Julaften ble han intervjuet av Sky Sports sammen med John Terry.

- I likhet med John er jeg tvers igjennom Chelsea-mann, og uansett hva som skjer vil jeg tilbake dit på en eller annen måte. Om det er som sesongkortinnehaver eller noe mer vet jeg ikke ennå. Jeg holder veldig tett kontakt. Det er ikke i mine hender om jeg kan spille der igjen, så jeg kan ikke si mer nå, sa han.

- Jeg tar det hele med ro. Om det rette tilbudet kommer, så griper jeg det. Jeg ville elske det om tilbudet kom fra Chelsea, men det går ikke alltid slik man ønsker.

Må passe perfekt



Lampard sier at han fortsatt føler seg i fin fysisk form.

- Jeg er frisk i kroppen og i hodet. Jeg forstår at ting er annerledes når man har passert 30, men om jeg skal fortsette å spille så må det være en situasjon som passer meg perfekt, sa Lampard.

