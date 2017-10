Leicester forverret Everton-krisen

Effektivt kontringsspill og et uheldig selvmål var nok til å sikre Leicester tre poeng.

LEICESTER - EVERTON 2-0:

Etter en en tung start på sesongen for Everton og Leicester, har sistnevnte begynte å klatre på tabellen. Søndag ble det tre nye poeng for Leicester. For Everton fortsetter krisen, til tross for at manager Ronald Koeman nylig ble sparket fra jobben.

- Verdensklasse



I det 18. spilleminutt slo hjemmelaget til med strålende kontringsfotball.

Demarai Gray startet det hele og fosset fremover banen i stor fart. Etter hvert fikk Riyad Mahrez ballen, og som så mange ganger før serverte han ballen til Jamie Vardy.

Leicester-spissen hadde ingen problemer med å sende videre i mål, og kronet dermed det lynhurtige angrepet med en scoring.

- En kontring i verdensklasse, oppsummerte TV 2-kommentator Simen Stamsø Møller.

Uheldig selvmål



Knappe ti minutter senere var Everton nær en utligning, men Dominic Calvert-Lewin bommet på ballen da han skulle avslutte angrepet etter å ha fått ballen fra Aaron Lennon.

I stedet for at Everton slo tilbake, økte Leicester ledelsen etter en knapp halvtimes spill.

Også denne gangen var Demarai Gray involvert, men Leicester-profilens innsats ble overskygget av et pinlig selvmål fra Evertons Jonjoe Kenny. Kenny forsøkte å sparke ballen vekk fra farlig område foran eget mål, men endte i stedet med å sleivsparke ballen i mål forbi keeper Jordan Pickford.

Tok grep - til ingen nytte



Everton-manager David Unsworth tok grep i pausen. Ut gikk Aaron Lennon og Kevin Mirallas, mens Oumar Niasse og Beni og Baningime kom inn for gjestene.

Selv om Everton presset på for å sikre seg en redusering, slet Liverpool-klubben med å sørge for nettsus.

Med et kvarter igjen av kampen ble også Wayne Rooney byttet ut, og erstattet av Gylfi Sigurdsson, men heller ikke islendingen klarte å påvirke oppgjøret nok til at Everton kunne kjempe seg tilbake.

Dermed sikret Leicester seg tre poeng, mens Everton fortsatt ligger på 18.-plass med kun åtte poeng etter ti spilte kamper.

