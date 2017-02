Leicester reiste seg uten Ranieri - feide Liverpool av banen

ANNONSE

LEICESTER - LIVERPOOL 3-1:

I første kamp etter at manager Claudio Ranieri fikk sparken, var Leicester tilbake på nivået som tok laget til et sensasjonelt gull forrige sesong.

Under Craig Shakespeares ledelse var gløden og viljen tilbake, og Liverpool ble feid av banen med 3-1 på King Power Stadium mandag.

Ifølge Sky Sports noterte Jamie Vardy seg for 71 sprinter i løpet av kampen - flere enn i noen kamper tidligere denne sesongen.

SJOKKERT: Robbie Savage trodde ikke det han så fra Leicester i møtet med Liverpool.

- Tror ikke det jeg ser

Tidligere Leicester-spiller Robbie Savage trodde knapt det han så - og likte det heller ikke.

- Jeg kan bare ikke tro det jeg ser. De er helt forandret. De har en ekstra meter, de har ekstra vilje, og på en merkelig måte er det faktisk ganske ukomfortabelt å se, sa Savage på BBC.

- De spiller som mestere, og den eneste forskjellen er at manageren ikke er her. Det føles ikke så bra.

Savage mener flere av Leicesters spillere viste et nivå de ikke har vært i nærheten av tidligere denne sesongen.

- Hvor mange av disse Leicester-spillerne har i løpet av de siste månedene kunne sett seg selv i speilet og si "Jeg gjorde alt jeg kunne i dag"? I dag kan alle sammen gjøre det, mener Savage.

- Forferdelig takling

Allerede etter få sekunders spill gjorde fjorårets Leicester-sensasjon Jamie Vardy seg bemerket - med negativt fortegn.

Leicester-spissen satte nemlig inn en fryktelig takling på Sadio Mané, som gikk i bakken etter stemplingen fra Leicester-spissen.

- Det er en ordentlig stygg takling med knottene først. Knottene hans skraper borti beinet til Mané. Forferdelig takling fra Jamie Vardy, kommenterte Robbie Savage.

Dommer Michael Oliver holdt imidlertid kortene i lommen. Det gjorde han også da Mané gjengjaldt tjenesten med en stempling av Wilfred Ndidi.

Fjorårets Leicester dukket opp

Vardys takling var stygg og over kanten, men bar samtidig bud om at Leicester var villig til å gi Liverpool en real kamp om poengene.

For det var et svært aggressivt og heltent Leicester-lag som møtte gjestene fra Merseyside mandag.

Etter store sjanser for Shinji Okazaki og Jamie Vardy var det heller ikke ufortjent at sistnevnte fikk hull på byllen etter 28 minutters spill.

Marc Albrighton benyttet seg av gulloppskriften fra fjoråret og slo ballen direkte i bakrom på Vardy på løp. Alene med Simon Mignolet var spissen iskald og plasserte inn 1-0.

Drøyt fem minutter før pause fikk Danny Drinkwater drømmetreff fra 20 meter og hamret inn 2-0 i hjørnet bak en utspilt Mignolet.

DAGENS MANN: Jamie Vardy senket Liverpool og storspilte i mandagens kamp.

Trøstemål for Liverpool



Et kvarter ut i andre omgang gikk det fra vondt til verre for Liverpool. Christian Fuchs sendte Adam Lallana inn i bølsebua for han prikket innlegget på hodet til Vardy, som stanget inn Leicesters trede for dagen.

65 minutter ut i kampen reiste Leicester-fansen seg for en unison hyllest av 65 år gamle Claudio Ranieri.

Tre minutter senere kom reduseringsmålet for Liverpool. Emre Can gjorde forarbeidet før Philippe Coutinho enkelt bredsidet inn 3-1 i nærmeste hjørne.

Gjestene presset på for enda en utligning i sluttminuttene, men var aldri nær ved å få med seg poeng hjem fra King Power Stadium.

Mandagens seier - lagets første i 2017 - gjør at Leicester klatrer opp på 15. plass i Premier League. Liverpool står på stedet hvil på femteplass.