Leicester snudde kampen mot Hull

ANNONSE

LEICESTER - HULL: 3-1

Leicester viste igjen hva de er laget av, da de vant over Hull på King Power Stadium.

Hull tok tidlig ledelsen med Sam Clucas på en superkontring, men mål fra Christian Fuchs og Riyad Mahrez sørget for at kampen ble snudd og seier til tittelholderne. I sluttminuttene gjorde Tom Huddlestone alt verre, da han headet ballen i eget mål, på en corner.

Leicester har begynt å ligne på seg selv, etter at Claudio Ranieri fikk sparken. Nå har «The Foxes» vunnet begge kampene uten Ranieri som manager. Den første kampen uten Ranieri endte med en 3-1-seier mot Liverpool.

- Sviktet Ranieri

TV 2-anker Jan Henrik Børslid spurte TV 2-ekspert Brede Hangeland om det kan ha vært snakk om mistillit mellom Leicester-spillerne og Claudio Ranieri.

- Jeg tror vi kan slå fast at spillerne har sviktet Ranieri. Det er spesielt at de plutselig vinner to kamper på rad uten han, sa Brede Hangeland betenkt etter kampslutt.

Tittelholderne har nå fem poeng ned til nedrykksstreken og ser ut til å kjempe seg ut av bunnstriden. Hull ligger derimot på en faretruende 19.-plass, med fem poeng opp til Crystal Palace på 17.-plass.

Les også: Heldig Ibrahimovic unngikk rødt kort - King fikset poeng mot United

Leicester presset hardt

Leicester gikk offensivt til verks fra start mot Hull, og skapte flere store sjanser iløpet av de første minuttene på King Power Stadium.

Den første virkelig stor sjansen kom til Mark Albrighton, da Jamie Vardy sendte et lavt innlegg inn mot boksen. Utrolig nok kom Albrighton først på ballen fra en meters hold, men en tå fra Hulls Harry Maguire sendte ballen til side for mål.

Etter et hard periode med press fra Leicester, stod det plutselig 0-1 til Hull, etter en superkontring fra bortelaget. Sam Clucas snappet opp en feilpasning fra Leicesters Wilfred Ndidi, før han spilte ut til Oumar Niasse på venstrekanten. Niasse sendte ballen videre til Kamil Grosicki. Polakken fikk lagt inn til Clucas, som kranglet ballen i mål etter 14 minutter.

Les også: Burnley-spissen handset - fikk straffespark

Manet på

Det var ingen taktikkforandringer fra Leicester etter Hul-målet, de fortsatte å presse bortelaget. Etter 28 minutter fikk Christian Fuchs endelig hull på byllen for Leicester.

Sistnevte og Jamie Vardy kombinerte fint ute på venstrekanten. Vardy kom seg ned til linja før han slo en 45-graders pasning ut til Fuchs, som sendte ballen forbi Hulls sisteskanse, Eldin Jakupovic.

Hangeland støttet taktikken

I pausen støttet Brede Hangeland Hulls manager, Marco Silvas taktikk mot tittelholderne. Leicester kom med et friskt pust i forrige runde mot Liverpool, og Silva var tydeligvis forberedt på det samme kjøret fra «The foxes». Hull lå lavt og satset på kontringer.

- Det gir menig å legge seg litt bakpå. Manageren har sett at Leicester er tilbake, det så vi i forrige runde mot Liverpool, sa TV 2s fotballekspert Brede Hangeland i TV 2-studioet.

Det holdt fortsatt ikke med Silvas taktikk, takket være Ryad Mahrez.

Sendte Leicester i føringen

I det 59.minuttet hadde Mahrez bestemt seg for å fyre av et skudd. Med ballen ute på 16-meteren tok Mahrez flere skuddfinter som sendte Hull-forsvarerne i pølseboden flere ganger, før han fant åpningen sin og plasserte ballen ned i nærmeste hjørne.

Hull ble mer delaktig i spillet etter Leicesters andre mål. Det ble med noen sjanser for det norskvennlige laget, som må reise hjem med null poeng.

På tampen av kampen var Tom Huddlestone uheldig på en Leicester-corner og satt ballen i eget mål. En liten stuss fra Ndidi var stor nok retningsforandring til at Huddlestone sendte ballen i eget mål, med hodet.