Lettet King etter sesongens første mål

Joshua King skjøt Bournemouth videre i ligacupen. Endelig scoret nordmannen sitt første mål for sesongen.

Sist sesong, særlig i vårsesongen, rullet det meste Kings vei. Oslo-gutten scoret pene 16 mål i Premier League.

Etter fire serierunder står landslagsspissen uten mål, men måltørken i høst ble stoppet med den viktige scoringen mot Brighton i ligacupens 3. runde tirsdag kveld.

Etter et flott samspill med Marc Pugh kunne King score fra kort hold.

– Det er godt å endelig komme på scoringslisten, sa King til Bournemouths klubb-TV.

– Det var mitt første mål for sesongen, og det er alltid det du jager etter. At det også skulle få betydning for laget, er veldig godt å vite, sa spissen videre.

Nå smiler King igjen etter en litt trå inngang på sesongen.

– Det var et fint samspill med Marc Pugh og et ekte lagmål. Nå som jeg endelig er i gang med målproduksjonen, føler jeg meg veldig bra, sa King.

– Jermain Defoe scoret sist første for sesongen i forrige uke. Og jeg mitt første i kveld, så det er godt å se at vi har spisser som kan score. Vi har en sterk stall, sa King og poengterte at ikke bare spissene kan score mål.

King startet cupkampen på benken, men kom inn og utgjorde den store forskjellen.

– Jeg føler meg «fresh». Selvsagt hadde vi kampen fra fredagen i beina, men vi har hatt noen dager med hvile. Det var fint å komme inn fra benken med friske bein og utgjøre en forskjell, sa King.

(©NTB)

Mest sett siste uken