Lingard-dobbel sendte Manchester United videre i ligacupen

Jesse Lingard ble kampens store spiller, og sørget med sine to mål for en opptur for rødtrøyene.

SWANSEA - MANCHESTER UNITED 0-2:

Etter å ha skuffet mot Huddersfield i Premier League i helga, fikk Manchester United en opptur da Swansea ble beseiret i den fjerde runden av ligacupen tirsdag kveld.

Brennhete Jesse Lingard sørget for at Manchester-klubben nå er klar for kvartfinalespill i cupen, og det på rimelig spektakulært vis.

Tok ledelsen

Tross en litt småtrasig start, var det gjestene fra Manchester som kunne juble for scoring først.

Ander Herrera, Marcus Rashford, og til slutt Jesse Lingard kombinerte på strålende vis, noe som endte med at Lingard kom løpende alene mot keeper Kristoffer Nordfeldt i Swansea-målet.

Lingard viste stoisk ro, og plasserte ballen til side for den svenske keeperen, og sørget for Manchester United-jubel etter 20 minutters spill.

SCORET TO: Jesse Lingard (venstre) scoret to mål mot Swansea, og sendte Manchester United videre i ligacupen.

- Sjelden man ser



Samme mann var også sentral da Manchester United ledelsen på utsøkt vis etter en times spill.

Et godt innlegg fra italienske Matteo Darmian fant veien til Jesse Lingard, som stormet mot Swansea-målet. Innlegget var hardt, og headingen fra seksten meters hold var enda hardere.

- Det er sjelden man ser headinger fra så lang distanse. Et herlig hodestøt fra Lingard, kommenterte Visat-kommentator Morten Langli da han fikk se kraftheadingen fra Manchester United-spilleren.

Selv om Swansea forsøkte seg på en liten sluttspurt, var de aldri i nærheten av å hindre Manchester United fra avansement i ligacupen.

