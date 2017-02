Liverpool-ekspert: - Fem spillere står ved kanten av stupet

ANNONSE

LA MANGA (Nettavisen): Liverpools treningsleir i La Manga fortsetter med internkamp lørdag, før laget reiser hjem til England søndag.

Manager Jürgen Klopp og hans menn har syklet til og fra trening siden ankomst onsdag og ser ut til å ha nytt roen på Spanias østkyst.

LIVERPOOL-EKSPERT: James Pearce i Liverpool Echo følger Liverpool tett.

Les også: Liverpool-stjerne innom LSK-trening

For noen Liverpool-spillere har imidlertid oppholdet vært viktigere enn for andre. Liverpool Echo-journalist James Pearce mener særlig fem spillere har noe å bevise overfor Jürgen Klopp.

- Det er fem spillere som er helt på kanten av stupet i Klopps stall og for dem er tiden her nede veldig viktig. De spillerne har ikke fått kamper og muligheter til å imponere Den eneste sjansen de får, er på turer som denne. Liverpool har bare igjen 13 kamper i Premier League, og med mindre det er skader eller suspensjoner, er det ganske enkelt å forutse hvem som kommer til å spille, sier Pearce til Nettavisen utenfor Liverpools stengte treningsfelt i La Manga.

Les også: Tror Sturridge forlater Liverpool

Desperat Klavan

Pearce trekker fram keeper Lloris Karius som en av de som bør vise noe ekstra i løpet av oppholdet i Spania.

- Han har hatt en frustrerende første sesong i Liverpool. Han brakk først hånda og levde ikke opp til forventningene da kjempet seg inn på laget. Dermed ble han vraket igjen i desember. Han vil forsøke å vise at han er et bedre alternativ enn Mignolet, som var god mot Tottenham forrige helg, sier Pearce.

(Artikkelen fortsetter under pollen)

Mange ble overrasket da Liverpool hentet Ragnar Klavan fra Augsburg i sommer. Den tidligere Vålerenga-spilleren så lenge ut til å ha en mulighet til å konkurrere med Matip og Lovren, men kan nå ha havnet bak også Lucas i kampen om en plass i midtforsvaret.

- For Klavan var det synd at han var syk da Lovren var ute med skade. I hans fravær har Lucas kommet inn i laget. Klavan vil desperat forsøke å overbevise Klopp om at han kan være en del av Liverpool-forsvaret, mener Pearce.

Les også: Utenlandsk interesse for Tromsø-profil

- Hva har skjedd med Origi?

Divock Origi har benyttet anledningen til å hilse på sin fetter, Lillestrøm-keeper Arnold Origi, i løpet av La Manga-oppholdet.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Den belgiske landslagsspissen har imidlertid slitt på banen i det siste, og Pearce forstår ikke helt hvorfor.

- Hva har skjedd med ham? Han var tilbake i november, scoret i fem kamper på rad og var virkelig i flyten da. Folk tenkte han nærmet seg nivået han var på sist sesong, før han fikk den fæle ankelskaden mot Everton. Men han ser ut til å ha gått seg helt bort og ser ut til å mangle selvtillit.

Les også: Lørdagens Premier League-rykter

Også Emre Can går inn i kategorien Liverpool-spillere som har hatt gode perioder denne sesongen, men som nå ser ut til å ha en noe mer usikker framtid.

- Det har vært en vanskelig sesong for ham. Den har ikke blitt sparket i gang slik alle håpet. Han er i en kontraktsdisputt med klubben og har ikke kommet til enighet om en ny avtale. Man kan jo undre seg hvordan det kommer til å spille seg ut. Det ser ut til at han konkurrerer med Wijnaldum, som gjorde en veldig god kamp mot Tottenham. Han har mye å bevise, sier Pearce.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

SYK: Daniel Sturridge forlot La Manga med sykdom fredag. James Pearce tror spissen går inn i sine siste måneder som Liverpool-spiller.

- Vil hente Brandt til sommeren

Liverpool-eksperten redegjorde tidligere denne uken overfor Nettavisen for hvorfor han tror også Daniel Sturidge går mot slutten av sin Liverpool-karriere.

Sturridge fikk aldri muligheten til å imponere Klopp i La Manga da han reiste hjem på grunn av sykdom søndag.

I et intervju med nettopp James Pearce sier Liverpool-manager Jurgen Klopp at han allerede er i gang med å se på nye spillere inn mot neste sesong.

- Vi er på vei. Vi har snakket med forskjellige personer. Til slutt vil vi ha en veldig god tropp, sier Klopp.

Ifølge Pearce er Bayer Leverkusens Julian Brandt øverst på klubbens ønskeliste.