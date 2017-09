Liverpool fortsatt uten seier i Champions League

Jürgen Klopp og Liverpool fikk bare med seg ett poeng fra bortemøtet med Spartak Moskva.

SPARTAK MOSKVA - LIVERPOOL 1-1:

Liverpool måtte nøye seg med uavgjort 1-1 i tirsdagens bortekamp mot Spartak Moskva i Russland.

Fernando ga vertene ledelsen midtveis i den første omgangen, før Philippe Coutinho sørget for balanse i regnskapet og uavgjort på Otkrytiye Arena.

Viasat-kommentator Morten Langli var klar på at Liverpool burde vunnet kampen, ut fra spill og sjanser.

- Liverpool kan skylde på seg selv, som så mange ganger før denne sesongen. Liverpool er det desidert beste laget i kveld, men får et nytt uavgjort resultat. De var bedre enn Sevilla, de var bedre enn Spartak Moskva. De burde hatt seks poeng og burde hatt seks poeng. Nå står de med to. Dette Liverpool-laget her gjentar seg selv. De er best i mange fotballkamper, men sliter med å vinne de, oppsummerte Langli.

Liverpool-manager Jürgen Klopp la ikke skjul på at han var skuffet over sluttresultatet.

- Det var en sprø kamp. Å skape så mange sjanser, men bare score ett mål, føes middels. Hva kan jeg si? Vi skapte, skapte og skapte. Hva skal man kritisere? Vi prøvde alt vi kunne, og prestasjonen var bra. Vi må 100 prosent sikkert være mer kliniske. Den eneste måten å endre det, er å gjøre det igjen, sier Klopp til BT Sport.

ENERGISK: Jurgen Klopp med klare beskjeder til sine elever fra sidelinjen.

To kjappe scoringer



Kampens første store sjanse falt til Roberto Firmino, som spilte sin 100. Liverpool-kamp tirsdag. Brasilianeren var på rett plass til rett tid da innlegget fra Sadio Mané ble slått inn i boksen, men keeper Artyom Rebrov fikk så vidt slått til corner.

Midtveis i omgangen var det i stedet de russiske vertene som tok ledelsen. Philippe Coutinho lagde frispark 24 meter fra eget mål, og brasilianske Fernando takket, bukket og skrudde inn 1-0 på russernes første sjanse i kampen.

Liverpool brukte imidlertid ikke lang tid på å slå tilbake. Coutinho spilte vegg med Sadio Mané, stakk inn i sekstenmeteren og løftet ballen opp i nettaket til 1-1.

Liverpool nærmest seieren

Rett før pause burde Liverpool tatt ledelsen da Coutinho regisserte en kontring der gjestene angrep med fire mot to. Brasilianeren spilte ballen ut til Henderson, som igjen slo motsatt mot Mané og Salah. Linjemannen var imidlertid oppe med flagget, samtidig som sistnevnte avsluttet utenfor.

Gjestene fortsatte jakten på et ledermål etter pause, og etter 58 minutter var Mohammed Salah nær ved å pirke ballen i mål da han ble spilt fri av Mané. Egypteren fikk imidlertid ikke tåa på kula.

Han traff i stedet Spartak-keeper Rebrov, som til slutt måtte kaste inn håndkleet og bytte ut som følge av smellen.

I jakten på et seiersmål sendte Jurgen Klopp Daniel Sturridge på banen de siste 20 minuttene, og engelskmannen fikk flere gode sjanser til å score, men lyktes ikke.

I den andre kampen i samme gruppe vant Sevilla 3-0 mot Maribor etter tre mål av Wissam Ben Yedder.

Mest sett siste uken