Liverpool med sterk borteseier i Tyskland

Trent Alexander-Arnold og James Milner scoret målene som gir Liverpool et godt utgangspunkt før returkampen på Anfield.

HOFFENHEIM - LIVERPOOL 1-2:

Anført av en glitrende Sadio Mané sikret Livepool seg et meget godt utgangspunkt til å ta seg videre til Champions League da Hoffenheim og Håvard Nordtveit ble slått 2-1 i Tyskland tirsdag.

Unggutten Trent Alexander-Arnold og James Milner scoret målene, men det var Mané som var på ekspertenes lepper under og etter kampen.

Begge Liverpool-målene kom i etterkant av frispark, der Mané rett og slett ble for mye Hoffenheim-forsvarerne.

Mané hylles

Tidligere England-profil Chris Waddle, som kommenterte kampen for BBC, var full av lovord om Liverpool-stjernen.

- Han har vært en glede å se på gjennom hele kampen. Han drar seg forbi forsvarsspillere som om de ikke er der. Bare gi ham ballen. Han er matchvinneren her, kommenterte tidligere England-profil Chris Waddle på BBC.

Han fikk støtte av Morten Langli i Viasats studio.

- Han var førsteomgangs store spiller, sa Langli og fulgte opp med følgende Twitter-melding da senegaleseren fortsatte herjingen etter pause.

- Mané driver med en egen idrett utpå der.

Straffebom

Hjemmelaget kunne fått en drømmestart på kampen da Serge Gnabry ble felt av Dejan Lovren innenfor sekstenmeteren, og dommer Björn Kuipers pekte på straffemerket etter ti minutter.

Andrej Krmaric leverte imidlertid et svakt straffespark, som ble reddet av Simon Mignolet, til stor glede for Liverpool-manager Jürgen Klopp på sidelinjen.

Bare fem minutter senere var det Liverpool som var farlig frampå. Midtstopper Kevin Vogt mistet ballen ved midtstreken og Mohamed Salah ble spilt alene gjennom. Egypteren ble imidlertid løpt opp av Vogt og forstyrret såpass at han kun fikk til en svak avslutning med høyrebeinet, utenfor.

- Nydelig frispark

Gjestene skulle likevel få uttelling ti minuter før pause. På et frispark fra 25 meter ladet 18 år gamle Trent Alexander-Arnold kanonen og dunket ballen i nettet bak en utspilt Oliver Baumann i Hoffenheim-buret.

- Det er rett og slett et nydelig frispark fra Alexander-Arnold. Keeper ser ballen sent og den dupper perfekt helt nede i hjørnet - elegant frisparkteknikk av 18-åringen, sa Morten Langli i Viasats studio.

0-1: Trent Alexander-Arnold og Alberto Moreno jubler etter at førstnevnte banket inn Liverpools ledermål i førsteomgang.

Nordtveit-assist



Like før pause fikk Hoffenheim to store muligheter til å ta ledelsen. Først ble Gnabry spilt alene gjennom, men stoppet av Mignolet. På returen satte Sandro Wagner ballen i stolpen og ut.

Andre omgang startet med Mané-show ute på venstresiden. Senegaleseren kom seg rundt på kanten og la inn til Roberto Firmino, som nok burde økt ledelsen til 0-2.

I motsatt ende var Gnabry igjen farlig frampå noen minutter senere. Den utlånte Bayern München-spilleren var imidlertid offside-plassert før han banket ballen i nettet.

Et drøyt kvarter før slutt økte James Milner Liverpool-ledelsen til 2-0. Innbytteren så ut til å se etter Mohamed Salah på bakre stolpe, men ballen gikk i stedet via Håvard Nordtveit og i mål.

I det 87. minutt sørget Mark Uth for at hjemmefansen fikk noe å juble for da han tok ballen ned på brystet og banket inn reduseringen til 1-2 etter pasning fra Håvard Nordtveit.

Returkampen spilles på Anfield i Liverpool onsdag i neste uke.