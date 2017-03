Liverpool slo tilbake mot Burnley

ANNONSE

LIVERPOOL - BURNLEY 2-1:

Liverpool havnet i trøbbel mot Burnley, men en utligning på overtid av den første omgangen sendte Liverpool tilbake i kampen.

Emre Can scoret det avgjørende vinnermålet et kvarter inn i den andre omgangen da han banket til ballen fra langt hold.

Uavgjort til pause



Selv om Liverpool ble regnet som de store favorittene i oppgjøret, var det Burnley som kunne juble for scoring allerede etter sju minutters spill.

Ashley Barnes fikk kastet seg frem og dyttet ballen i mål, etter at Matthew Lowton hadde klinket til med strøkent innlegg. Lowton fikk ballen et godt sykke inne på Liverpools banehalvdel før han slo den nydelige gjennombruddspasningen.

Andre Gray var nær å nå pasningen, men ballen forsvant i stedet videre til nettopp Barnes.

På overtid av den første omgangen, slo Liverpool tilbake. Georginio Wijanldum fikk servert ballen fra Divock Origi. Foran målet var ikke Wijnaldum vond å be, og han fikk satt inn Liverpools utligning.

- Sensasjonelt bra

Etter en times spill på Anfield, kom kampens tredje mål.

Liverpool hadde hevet nivået på spillet sitt etter pausen, og jaktet målet som ville sende dem i ledelsen mot Burnley.

Da Emre Can fikk ballen et godt stykke unna Burnleys mål, kom nettopp det målet. Tyskeren dunret til med et strålende langskudd som keeper Tom Heaton ikke klarte å hindre fra å gå i mål.

TV 2s kommentator, Simen Stamsø Møller, lot seg imponere av Cans skudd.

- Sensasjonelt bra! For et mål. Det er et nydelig langskudd, utbrøt TV 2-kommentatoren da han fikk se skuddet som sendte Liverpool i ledelsen.

Etter målet måtte Burnley på nytt forsøke seg fremover på banen i håp om å kjempe seg til et poeng i oppgjøret. Samtidig la Liverpool seg dypere i banen. Manager Jurgen Klopp tok også et defensivt grep da han erstattet Divock Origi med Lucas Leiva ti minutter før slutt.

De så ut til å fungere, da Burnley aldri klarte å få satt inn utligningen. Dermed endte det med 2-1-seier til Liverpool.