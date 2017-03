Liverpool-smell tross rekordomsetning

ANNONSE

Onsdag presenterte klubben et underskudd på 206 millioner kroner i regnskapsåret som gikk til mai 2016. Det skjedde til tross for en rekordomsetning på 3,13 milliarder kroner.

De røde tallene forklares i hovedsak med investeringer i førstelagstroppen samt kompensasjon til den sparkede manageren Brendan Rodgers og hans stab.

Liverpool kjøpte tolv spillere i det nevnte regnskapsåret, ifølge nyhetsbyrået AFP. Blant disse ble Roberto Firmino hentet for rundt 210 millioner kroner og Christian Benteke, som allerede er solgt videre, kjøpt for om lag 235 millioner kroner.

Samtidig ble Raheem Sterling solgt til Manchester City for drøyt 500 millioner kroner.

Liverpool-ledelsen sier den forventer et markant bedre regnskap for inneværende år. Man regner med en ytterlig økning i inntektene og at man kan hente overskudd fra en tribune som nå er ferdigbygget.

(©NTB)