Liverpool snublet mot Burnley

LIVERPOOL - BURNLEY 1-1:

Liverpool var storfavoritt før møtet med Burnley, men måtte nøye seg med ett poeng etter 1-1 på Anfield lørdag.

Scott Arfield sendte gjestene i ledelsen, før Mohamed Salah utlignet for vertene før pause.

I sluttminuttene bombarderte Liverpool Nick Pope i Burnley-målet, uten å lykkes. Nærmest var innbytter Dominic Solanke, som måtte seg sitt volleyforsøk smelle i tverrliggeren etter en rekke Liverpool-sjanser.

- Hva i all verden er det som skjer? utbrøt TV 2-kommentator Kasper Wikestad etter den brente Liverpool-muligheten.

- Det skjer igjen og igjen

Tidligere Tottenham-keeper Erik Thorstvedt mener han ser en tendens i at Liverpool ikke klarer å avgjøre slike kamper.

- De massakrerer egentlig Burnley i alle momenter av spillet, men jeg synes det er en tendens til at vi sitter og snakker om Liverpool og akkurat disse tingene. Det er de som går på disse. Ingen lag greier å vinne alle kamper, som de fortjener å vinne. Noen ganger går marginene i mot deg, men jeg har en følelse av at akkurat Liverpool snakker vi ofte om etter slike kamper, sier Thorstvedt i TV 2s studio.

MÅLLØS: Daniel Sturridge klarte ikke å sette ballen i mål bak Nick Pope.

Han får støtte av Simen Stamsø Møller.

- Det er gjentagende, og det skjer hele tiden. Klopp får spørsmål om det hele tiden. Hvorfor er det sånn at Liverpool slipper inn så enkle mål, hvorfor er det sånn at Burnley kunne tatt ledelsen et par ganger i dag? Det er nesten sånn at man føler han tar litt lett på det. Jeg synes det er utrolig at Liverpool klarer å sette seg i den posisjonen så ofte. I dag er det nesten et ran, med tanke på at de burde hatt en straffe, og de burde scoret mål, men det er akkurat de samme probleme, og det skjer hele tiden. Skal det se sånn ut, har ikke Liverpool en sjanse til å vinne Premier League. Kanskje det også spøker for topp fire, mener Stamsø Møller.

Marerittstart



Daniel Sturridge, som fikk en sjelden sjanse fra start, kom til kampens første mulighet, da han fikk avslutte med venstrebeinet fra rundt 14 meter. Liverpool-spissen traff imidlertid ikke ballen rent, og skuddet gikk rett på Nick Pope.

Etter et drøyt kvarter ropte Liverpool-spillerne på straffespark da Mohamed Salah gikk i gresset etter duell med James Tarkowski. Dommer Roger East viste imidlertid ikke tegn til å vurdere å blåse.

Liverpool dominerte banespillet, men slet med å komme til de helt store sjansene. I stedet smalt det i motsatt ende av banen.

En lang ball ble pumpet opp på Robbie Brady, som knuste Trent Alexander-Arnold i hodeduellen. Ballen havnet hos Scott Arfield, som fra 18 meter bredsidet inn 0-1.

Salah slo tilbake

Liverpool brukte imidlertid ikke lang tid på å slå tilbake. En lang ball ble slått opp på Salah, som tok ned ballen, dro seg mot venstre og klinket ballen i hjørnet.

SKUFFET: Philippe Coutinho og Liverpool måtte nøye seg med ett poeng mot Burnley lørdag, til tross for et enormt trykk i sluttminuttene.

Etter pause fortsatte jakten på seiersmålet for gjestene, og både Sturridge og Emre Can prøvde seg fra distanse, men keeper Pope var med på notene.

Ti minutter før slutt var Burnley nær ved å stjele med seg alle tre poengene, men Simon Mignolet vartet opp med en god reaksjonsredning på Ben Mees forsøk.

Liverpool svarte og bare en like god redning fra Pope hindre Alexander-Arnold i å banke inn 2-1 på hel volley etter innlegg fra Milner.

Like etterpå var det innbytter Dominic Solanke sin tur, men 20-åringens volley smalt i tverrliggeren.

