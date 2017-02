SVAKT: Simon Mignolets svake inngripen sørget for at Alfred N'Diaye kunne sende Hull i ledelsen like før pause. Foto: Craig Brough (Reuters)

Liverpool snublet mot Elabdellaoui og Hull

Alfred N'Diaye sendte hjemmelaget til himmels med sin scoring like før pause, før Omar Niasse doblet ledelsen like før slutt.