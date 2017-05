Liverpool tok langt steg mot Champions League

ANNONSE

WEST HAM - LIVERPOOL 0-4:

Liverpool måtte slå West Ham søndag for ikke å tape terreng i kampen om den viktige fjerdeplassen i Premier League. Og lagets stjerner viste seg fram da klubben trengte det som mest.

Ett mål fra Daniel Sturrdige, to fra Philippe Coutinho og ett fra Divock Origi var nok til å sende Jürgen Klopps mannskap et langt steg mot Champions League-spill neste sesong.

Søndagens 4-0-seier sørget for at Liverpool ligger på tredjeplass i ligaen, ett poeng foran Manchester City og fire poeng foran Arsenal. Begge de to har én kamp til gode på Merseyside-klubben.

Liverpool avslutter sesongen med hjemmekamp mot Middlesbrough neste helg.

Klopp med klar beskjed

Etter kampen innrømmer Jürgen Klopp at kampen mot Middlesbrough blir enormt viktig. Han forteller Sky Sports at han var helt klar med spillerne etter kampslutt.

- Det første jeg sa til guttene i garderoben etter kampen var «Én gang til, én kamp til», røper manageren.

Han er strålende fornøyd med hvordan guttene hans presterte, søndag.

- Vi taklet presset veldig bra i dag, forteller tyskeren.

Fornøyd målscorer

Daniel Sturridge strålte etter endelig å ha scoret for Liverpool igjen.

- Dette var veldig viktig for oss! I dag viste vi den riktige attituden, og det var en viktig seier. Det er viktig for klubben å ende topp fire. Laget har vært bra i det siste, men vi har ikke fått så mange poeng som vi hadde håpet, sier han til Sky Sport etter kampslutt.

Samtidig forteller spissen oppløftende nyheter til Liverpool-fansen.

- Jeg er ikke bekymret for neste sesong. Jeg trives godt her, både med managerene og med fansen. Nå ser jeg bare mot neste kamp, sier spissen.

Sjanserik omgang

Den første omgangen var farstylt på London Stadium. Sam Byram fikk kampens første sjanse etter sju minutter, men backen sendte avslutningen like utenfor Simon Mignolets lengste stolpe.

Minuttet etter var Daniel Sturridge frempå for gjestene, men avslutningen fra 25 meter gikk rett på Adrian i West Ham-buret. Kort tid senere trodde Joel Matip at han hadde sendt Liverpool i ledelsen. Midtstopperen raget høyest på en corner, men headingen gikk i tverrliggeren, ned på streken og ut i feltet.

Sturridge-mål

Etter en drøy halvtime kom et nytt skremmeskudd fra Liverpool. James Milner hamret ballen inn i feltet, og en spurtende Sturridge var tideler for sent ute til å skli ballen i mål. Spissen var livlig og like etter kom scoringen for den skadeplagede 27-åringen. En nydelig stikker fra Philippe Coutinho sendte Sturridge alene med keeper. På iskaldt vis rundet angriperen målvakten, før han trillet ballen i det åpne målet.

André Ayew fikk en gigantisk sjanse rett før pause, men to ganger var stolpen i veien for West Ham-kanten. Dermed ledet gjestene 1-0 til pause.

Coutinho puttet to



Liverpool åpnet den andre omgangen med et stormløp mot West Ham-målet. Både Divock Origi og Daniel Sturridge hadde muligheter til å doble ledelsen, uten å få ballen i mål.

GOD: Philippe Coutinho har vist strålende form for Liverpool i år.

Etter 57 minutter smalt Georginio Wijnaldum ballen i tverrliggeren på volley fra 25 meter. Coutinho plukket opp returen, dro av to West Ham-forsvarere og trillet inn 2-0 til Jürgen Klopps lag.

To minutter senere ropte West Ham på straffespark da Wijnaldum traff Winston Reid i ansiktet med en albue, samtidig som ballen traff nederlenderens arm. Dommer Neil Swarbrick vinket spillet videre, og Liverpool kontret. Ballen havnet til slutt hos Coutinho som på nytt kunne gjøre mål. Brasilianeren regelrett hamret inn 3-0 til bortelaget.

West Ham-spillerne raste på Swarbricks avgjørelse om ikke å blåse straffespark, men ble kun belønnet med gule kort.

Løsnet for Origi

Kvarteret før full tid fikk Divock Origi æren av å sette inn 4-0 for Liverpool. Etter rot i West Ham-feltet, landet ballen i føttene på belgieren, som satt inn 4-0.

Origi kunne dermed endelig juble for mål igjen for Merseyside-klubben. 22-åringen har ikke hatt en spesielt god sesong, til tross for å få mange sjanser av Jürgen Klopp.

Det ble ikke flere mål i søndagens kamp, og Klopps Liverpool kunne juble for tre særdeles viktige poeng. West Ham ligger på tolvteplass i Premier League med én kamp igjen å spille.