Liverpool viste klasse da de slo Arsenal på Anfield

LIVERPOOL - ARSENAL: 3-1

Liverpool stakk av med seieren i toppoppgjøret mot Arsenal, lørdag kveld. Dermed klatret Liverpool forbi Arsenal på tabellen opp på en 3.-plass. Arsenal er dermed ikke lenger blant de fire beste på tabellen og ligger nå på en 5.-plass i Premier League.

Roberto Firmino scoret det første målet fra kloss hold i storoppgjøret, før Sadio Mané økte ledelsen for Liverpool. Danny Welbeck tente håpet for The Gunners i andre omgang, med en nydelig lobb fra skrått hold. På overtid avgjorde Georginio Wijnaldum kampen, da Liverpool scoret på kontring.

Sanchez benket

Med Alexis Sanchez på benken fra start ble det vanskelig for Arséne Wengers menn, mot et sterkt Liverpool. Det ble riktignok andre boller da chileneren kom på banen etter pause.

- Han kan endre dette kampbildet på egenhånd, uttalte TV 2s kommentator Øivind Alsaker da Sanchez trådde inn på gressmatta.

Sanchez fikk notert en målgivende pasning til Welbeck, men maktet ikke å sette balle i mål for bortelaget.

Tidlig scoring

Det tok ikke mer enn ni minutter før Liverpool tok ledelsen mot Arsenal på Anfield. Lallana sendte ballen ut til Sadio Mané på høyrekanten, som la hardt inn langs bakken mot Philippe Coutinho, som kom stomende inn i boksen. Coutinho fikk ikke stokket beina, som førte til at ballen trillet videre mot bakerste stolpe. Der ventet Roberto Firmino. Brasilianeren knuste ballen i nettaket fra kort hold.

I det 29.minuttet var det Arsenals Petr Cech som stoppet Liverpool fra å øke ledelsen. Philippe Coutinho mottok ballen og sendte av gårde en skikkelig suser på vei mot mål, men Cech fikk fingertuppene på ballen og sendte den ut via tverrliggeren.

Fortsatte kjøret

Liverpool viste gode takter gjennom hele omgangen og var direkte i spillestilen og villige fremover. Det lønnet seg, for etter 40 minutter økte de ledelsen, med Sadio Mané som målscorer.

Firmino skapte scoringen, da han vendte bort Granit Xhaka og fant Mané blant mylderet av spillere i motsatt ende. Senegaleseren la ballen til rette og hamret ballen bak en sjanseløs Cech.

- Liverpool har vunnet alle 50/50-dueller og klart å være direkte i spillestilen. Du ser hvor villige de er fremover i banen, sa TV 2-kommentator Petter Myhre under kampen.

Ballen danset på tverrliggeren

I andre omgang ble Alexis Sanchez byttet inn for Danny Welbeck. Chileneren ble et friskt pust for The Gunners.

Arsenal var langt farligere med Sanchez på banen, men det var Olivier Giroud som fikk den første store sjansen for bortelaget. Et godt plassert innlegg fra Nacho Monreal endte på pannen til franskmannen. Simon Mignolet fikk en hånd på ballen, før den danset på tverrliggeren og falt ned i nevene til Liverpools sisteskanse.

Sanchez med målgivende

Danny Welbeck ble spilt gjennom på venstrekanten, av ingen ringere enn Alexis Sanchez, i det 57.minutt. Alene med keeper lobbet Welbeck ballen nydelig over Cech.

Arsenal fikk blod på tann etter reduseringen, men Liverpool skapte fortsatt flere store sjanser. I det 82.minutt headet Divock Origi ballen i stolpen, på corner. På overtid avgjorde Georginio Wijnaldum kampen, da Liverpool scoret på kontring. Liverpool gikk dermed seirende ut av kampen.

Dermed passerer Liverpool Arsenal på PL-tabellen, med en kamp mer spilt. Dermed er Arsenal nede på en 5.-plass og vil ikke få en Champions League-plass hvis tabellen står seg ved sesongslutt.

