Lørdagens Premier League-rykter

Dersom Arsène Wenger slutter i Arsenal etter sesongen, ønsker klubben seg Juventus-trener Massimiliano Allegri som arvtaker, ifølge The Sun. Tabloidavisen mener også å vite at Borussia Dortmunds Thomas Tuchel og Atlético Madrid-trener Diego Simeone er kandidater.

Om Allegri havner i Arsenal, kan det vise seg at Gunners-stjernen Alexis Sánchez (28) går motsatt vei. Corriere dello Sport melder at Juventus tror de kan sikre seg den målfarlige chileneren for rundt 280 millioner kroner i sommer. Les mer om den saken her.

En annen målfarlig herremann, Dele Alli (20), er blitt en ettertraktet spiller over hele Europa etter prestasjonene han har vist de siste sesongene. Tottenham-juvelen kobles nå til Bayern München av Daily Mail.

Liverpool-manager Jürgen Klopp sier han får penger til å gjøre nye innkjøp, i et intervju med The Times. Tyskeren tror ikke klubben snører igjen pengesekken fordi overgangssummene blir for dyre.

The Guardian melder samtidig at Klopp tar sikte på å hente inn seks nye spillere til Liverpool i det neste overtgangsvinduet.

Manchester City-kollegaen Pep Guardiola ønsker å gjøre spillerstallen yngre. Ifølge Daily Telegraph har Guardiola gitt beskjed til Pablo Zabaleta (32), Bacary Sagna (34), Gaël Clichy (31), Yaya Touré (33), Jesus Navas (31) og Willy Caballero (35) at de har resten av sesongen på å overbevise ham om de fortjener nye kontrakter.

José Mourinho ser mot en av sine tidligere arbeidsgivere, Real Madrid, for å finne forsterkninger til Manchester United. Don Balón skriver at Mourinho vurderer å gå for både midtbanestjernen Toni Kroos (27) og stopperen Raphaël Varane (23).

Sunderland-keeper Jordan Pickford (22) er ønsket i Everton. Daily Mail skriver at The Toffees følger Pickford tett. Burvokteren kan få spilletid for Englands landslag for første gang i treningskampen mot Tyskland om kort tid.

Samme kilde hevder at West Ham tilbyr manager Slaven Bilic ny kontrakt om kort tid. Hammers slet enormt i sesonginnledninga, men har kommet seg under den karismatsike kroatens ledelse de siste månedene.

Torino vil gjerne beholde Manchester City-eide Joe Hart mellom stengene etter låneperioden, rapporterer Tuttosport. 29-åringen blir angivelig også vurdert av Arsenal og Liverpool.