Lørdagens Premier League-rykter

Sommervinduet nærmer seg med stormskritt, og ryktespaltene fyller seg opp fram mot en ny actionfylt sommer.

The Telegraph skriver lørdag at Chelseas interesse for Alvaro Morata har kjølnet. Antonio Conte vil i stedet rette fokus mot to andre stjernespillere i sommer. Italieneren vil nemlig legge store penger på bordet for å sikre seg Alexis Sanchez fra Arsenal og Romelu Lukaku fra Everton, skriver avisen.

STJERNEDUO: Chelsea skal være interessert i Alexis Sanchez og Romelu Lukaku.

Ifølge London Evening Standard er også Southampton-duoen Virgil van Dijk og Ryan Bertrand på blokka til Chelsea-manageren. Bertrand har i likhet med Lukaku en fortid i London-klubben. Conte håper å tilby Marcos Alonso konkurranse.

Arsene Wenger har stående tilbud om å bli Paris Saint-Germain-manager dersom han gir seg i Arsenal denne sommeren. Det skriver Daily Star. Flere fans krever Arsenal-managerens avgang etter at klubben nok en gang røk tidlig i Champions League og er koblet av i kampen om Premier League-tittelen.

Manchester United er interessert i å hente Michael Keane tilbake til klubben fra Burnley, melder Daily Mail. Burnley vil imidlertid kun selge 24-åringen for 25 millioner pund - ti ganger så mye som Burnley betalte United for to år siden.

Lucas Perez sliter med å få ønsket spilletid i Arsenal og kan bli aktuell for en overgang i sommer. West Ham er villig til å betale 17 millioner pund for spissen, skriver Daily Mirror.

Til tross for at han fyller 35 i år, blir Jermain Defoe trolig attraktiv på markedet i sommer hvis Sunderland rykker ned. Eddie Howe sier han gjerne vil hente spissen tilbake til Bournemouth, skriver Daily Express.

Evertons og stortalentet Tom Davies nærmer seg enighet om en ny femårskontrakt, skriver Daily Telegraph.

Liverpool kan trolig glemme Julian Brandt, som ifølge tyske Bild er klar for Bayern München. Leverkusen-spilleren har blitt plukket fram som et av Liverpools fremste overgangsmål den siste tiden. Bild hevder Bayern betaler 30 millioner euro, men det er foreløpig usikkert om han slutter seg til klubben denne sommeren eller neste.