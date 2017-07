Lørdagens Premier League-rykter

Gigant slår på stortromma i jakten på verdensstjerner.

Paris Saint-Germain har tilsynelatende svært mye penger å bruke for tida.

Daily Mirror hevder klubben er i ferd med å by 70 millioner pund for Arsenals superstjerne Alexis Sánchez.

Ifølge The Sun har Sánchez sjekket inn på et hotell som brukes av PSG når de skal fullføre overganger. Men det er langt ifra det eneste PSG angivelig har på trappene av gigantoverganger.

Franske Le Parisien hevder Neymar har sagt til flere lagkamerater at han gjerne bytter klubb fra Barcelona til Paris Saint-Germain.

Pariserklubben skal angivelig forberede seg på å sette ny verdensrekord og betale en sum på over 2 milliarder norske kroner for 25-åringen.

Også den katlanske avisa Sport melder at PSG kan komme til å innfri utkjøpsklausulen Neymar har i avtalen med Barcelona. Barcelona-trener Ernesto Valverde avfeier ryktene om en Neymar-overgang som rykter og at brasilianeren ønsker å bli værende. Det siste ifølge Metro.

Men tilbake til Premier League og engelsk fotball: Sky Sports rapporterer at Chelsea er på vei inn i forhandlinger med Arsenals Alex Oxlade-Chamberlain i neste uke. Midtbanespilleren har ikke fornyet kontrakten med Arsenal, og skal ha avslått et nytt tilbud fra Gunners nylig.

Arsenal skal dessuten ha blitt tilbudt å kjøpe Barcelonas offensive midtbanespiller Rafinha (24), melder samme kilde.

EN MANN FOR ARSENAL? Barcelonas anvendelige midtbanespiller Rafinha kobles til rødtrøyene fra Nord-London.

Daily Telegraph kobler samtidig Jack Wilshere (25) til Swansea. Midtbanespilleren ryktes å være på vei bort fra Arsenal etter å ha slitt med å spille seg til fast plass på Emirates.

The Independent skriver at Chelsea-manager Antonio Conte fortsatt er interessert i å hente sin gamle Juventus-elev Fernando Llorente (32) fra Swansea. Waliserne krever imidlertid 30 millioner pund for å slippe den spanske kraftspissen.

Liverpool Echo melder at Joe Gomez (20) akter å bli værende for å kjempe om en plass på laget hos Liverpool. Forsvarsspilleren er blitt ryktet å være på vei til nyopprykkede Brighton på utlån.

The Sun skriver at Real Madrid har kommet til enighet med Monaco om å kjøpe stortalentet Kylian Mbappé (18) for 120 millioner pund. Det tilsvarer i så fall en rekordsum på 1,25 milliarder kroner. En stor strek i regningen for Premier League-klubbene som ønsker seg Mbappé, om det stemmer.

Barcelona skal ha sagt til Liverpool-stjernen Philippe Coutinho (25) at de heller går for Borussia Dortmunds Ousmane Dembélé (20) dersom de får et nytt nei fra anfieldklubben. Også dette ifølge The Sun.

Manchester United skal ha tilbudt Chelsea 35 millioner pund for Nemanja Matic (28). Beskjeden de har fått tilbake var ifølge Daily Mirror at de kunne få serberen for 50 millioner pund.

Sky Italia melder at Roma har sendt et forbedret bud i retning Leicester med tanke på et kjøp av Riyad Mahrez (26). Roma skal nå ha tilbudt 27 millioner pund for kantspilleren.

Ronald Koeman skal være villig til å by 7,7 millioner pund for den polske kantspilleren Kamil Grosicki (29). Det melder Daily Mirror. Grosicki vil bort fra Hull etter nedrykket fra Premier League i vår.