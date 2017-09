Lørdagens Premier League-rykter

Dårlig nytt for Liverpool. Og hva holder de på med i Everton?

Liverpool må forberede seg på solid kamp om signaturen til RB Leipzig-spissen Timo Werner (21). Ifølge Mundo Deportivo er både Barcelona og Real Madrid med i rotteracet om sikre seg tyskeren.

Werner har fem mål på de første seks kampene i Bundesliga, og scoret 21 ganger i seriespillet forrige sesong.

Håpet om å sikre seg en annen av RB Leipzigs store profiler, Naby Keïta (22), tidligere enn avtalt er heller labert. De siste dagene er det blitt snakket om at midtbanespilleren kunne fullføre overgangen til Liverpool allerede i januar.

Liverpool Echo skriver nå at dette er svært usannsynlig, selv om RB Leipzig skulle ryke ut av Champions League tidlig. Det er allerede klart at Keïta blir Liverpool-spiller neste sommer.

Tottenham kommer til å gjøre et framstøt for å sikre seg Ademola Lookman (19) fra ligarival Everton, melder Daily Mirror. Fotrappe Lookman har fått lite spilletid av manager Ronald Koeman, til tross for at Everton har slitt mye med nettopp tempo i spillet i sesonginnledningen.

TIL Å KLØ SEG I HODET AV: Everton har vist store mangler i angresspillet i høst, men har likevel ikke brukt hurtige Ademola Lookman særlig mye.

Samtidig er Geoffrey Kondogbia (24) et overgangsmål som ser ut til å være tapt for både Spurs og Liverpool. Midtbanespilleren, som tilhører Inter, kommer til å skrive under på en permanent kontrakt med Valencia når låneavtalen der løper ut. Dette rapporterer i alle fall Talksport.

Tuttomercatoweb lanserer en teori om at den mangeårige Manchester City-profilen David Silva (31) kan havne i Milan. Spanjolen med hovmesterblikket skal ha lagt samtalene om en forlengelse med City på vent.

En anne kar som ikke er nærmere en ny kontrakt er Newcastle-manager Rafael Benítez. 57-åringen med fortid i Valencia, Liverpool, Chelsea, Inter og Real Madrid skal ikke ha begynt på samtaler med Newcastle, skriver Newcastle Chronicle.

West Hams stortalent Reece Oxford (18) virker ikke som han er fornøyd med utlånet hos tyske Borussia Mönchengladbach. ESPN hevder at leieavtalen kommer til å kortes ned, og at Oxford returnerer til Hammers i desember.

The Times skriver at salgsummen for Chelseas Diego Costa (28) kommer opp i så mye som 57,5 millioner pund. Blåtrøyene skal nemlig ha gått med på en betalingsmåte fra Atlético Madrid som gjøres på noe utradisjonelt vis.

Samtidig siteres Stoke-manager Mark Hughes på at han mener Kurt Zouma (22) er verdt 40 millioner pund. Daily Mirrors opplysninger tyder på at den innleide Chelsea-midtstopperen har imponert den nåværende sjefen sin kraftig.

West Bromwich og manager Tony Pulis er fortsatt interessert i å hente den rutinerte angriperen Troy Deeney (29) fra Watford. Et klubbskifte kan skje allerede i januar, meldes det fra Express & Star.

Hos Watford forteller manager Marco Silva at han sikret seg brasilianske Richarlison (20) ved å ringe spilleren da han var på vei til Nederland for å signere for Ajax. Daily Express er kilden til dette.

I samme avis innrømmer Everton-manager Ronald Koeman at klubben trodde de hadde sikret seg Arsenals kraftspiss Olivier Giroud (30) i sommer. Men det skjede altså ikke.

Vi runder av med Kyle Walker (27), som uttaler til The Times at det var «utrolig tungt» å forlate Tottenham til fordel for Manchester City i sommer.

Men det at han ikke kom med på laget til Spurs i flere viktige kamper i vår, var ifølge Walker med på å overbevise ham om at en overgang var riktig.

