Lørdagens Premier League-rykter

Takker nei til Gareth Bale. Men en annen Real Madrid-spiller er desto mer interessant.

Denne helga begynnes med at José Mourinho avkrefter et rykte som vel har svirret i minst et par år: Manchester United-manageren har sagt at han ikke vil prøve å hente Gareth Bale (28). Kilden til dette er spanske Diario Gol.

Waliseren har som kjent Mourinhos gamle arbeidsgiver Real Madrid som klubb. Den tidligere Tottenham-profilen har dog slitt med å vise samme klasse som tidligere i karrieren det siste drøye året.

Manchester United skal derimot være lystne på å hente en annen kar fra Real Madrid, nemlig midtbaneankeret Casemiro (25), skriver samme kilde.

Mer fra spanske ryktemakere: Chelsea forbereder et bud som tilsvarer over 762 millioner kroner for Atlético Madrids midtbanemann Saúl Ñiguez (22).

Philippe Coutinho (25) spiller trolig ikke for Liverpool mot Huddersfield denne helga på grunn av en skade. Det legger ikke akkurat en demper på de siste dagenes oppblomstring av rykter rundt braslianeren.

Ifølge Daily Mail må Barcelona først redusere et lønnsbudsjett som allerede blør røde tall, hvis de skal hente inn Coutinho.

Katalanske Sport melder at den samme Liverpool-stjernen har avvist et tilbud om å gå til Paris Saint-Germain i januar. Samtidig skal Coutinho ha instruert agenten sin om å få i stand en avtale med Barcelona.

Inn stadionportene på Anfield kan det komme en venstreback fra Roma, skal vi tro Daily Mail. Emerson Palmieri (23) er tilbake etter en kneoperasjon og har angivelig en prislapp på 22 millioner pund.

Newcastle kan på sin side finne på å gå for en saftig overgangstrippel. Forsøk på å hente Ross Barkley (23) fra Everton, Andy Carroll (28) fra West Ham og Luke Shaw fra Manchester United ble i alle fall diskutert nylig, hevder Daily Star.

Dette skal ha skjedd i et møte med mulige nye klubbeiere fra PCP Partners, som ifølge Newcaste Chonicle har lagt inn et bud på 300 millioner pund for å kjøpe The Magpies.

I motsetning til Barkley, ser det ut til at Idrissa Gueye (28) skriver under på en ny langtidsavtale med Everton. Midtbanespilleren setter trolig navetrekket sitt på en femårskontrakt, rapporterer Daily Express.

Utleide Henry Onyekuru (20) kan også være på vei tilbake til Goodison Park i januar, melder belgiske Het Nieuwsblad. Angriperen har scoret seks ligamål for Anderlecht i høst, og skulle opprinnelig være der ut sesongen.

Nyansatt manager i Leicester, Claude Puel, sier til Leicester Mercury at Nice-utleide Nampalys Mendy (25) har en framtid i klubben.

Både Stoke og Swansea er ute etter underskriften til Groningen-angriperen Mimoun Mahi (23). Det samme er Nottingham Forest og Bristol City, påstår The Sun.

Manager Mark Hughes i Stoke skal være villig til å bla opp to millioner pund for å innfri utkjøpsklausulen i kontrakten til Mahi, skriver avisen.

