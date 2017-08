Lukaku med drømmestart i Manchester United-drakta

Romelu Lukaku fikk en strålende start i en Premier League-debut for Manchester United.

MANCHESTER UNITED - WEST HAM 4-0:

Alle øyne var rettet mot Romelu Lukau da belgieren fikk sin Premier League-debut for Manchester United.

Spissen imponerte stort, og sendte hjemmelaget i ledelsen etter en halvtimes spill, før han doblet ledelsen like etter pausen.

- Det er en drøm som går i oppfyllelse å spille foran så mange tilskuere og for en så stor klubb. Seieren var det viktigste. Alle har sine oppgaver, og min jobb er å score mål, sier Lukaku til Sky Sports etter kampen.

- Alle skapte mange sjanser, og vi scoret mange mål. Det er lovende. Det er bare begynnelsen, og vi må jobbe på videre, og følge managerens plan, fortsetter belgieren.

Romelu Lukaku brukte en halvtimes tid på å score sitt første Premier League-mål for Manchester United. Belgieren, som tidligere har banket inn mål for Everton, viste at han også kunne sørge for nettsus i den røde Manchester United-drakta.

En strålende pasning fra Marcus Rashford fant veien til Lukaku. Alene mot West Ham-keeper Joe Hart, fyrte Lukaku av et skudd som gikk i mål via stolpen på West Ham-målet.

Manchester United-legenden Gary Neville satt i Sky Sports Premier League-studio under kampen. Han var godt fornøyd med det han så av nykommeren i Manchester United-drakta.

- Det er dette han ble signert for å gjøre. Det er veldig svakt av West Hams midtbane. Både Lukakus løp og Rashfords pasning er strålende. Han har fått en flott start, og nå har han virkelig kommet i gang i Premier League, oppsummerte Gary Neville ifølge Sky Sports.

Nettopp pasningen fra Rashford ble også fremhevet i TV 2s Premier League-studio.

- Det er helt genialt av Rashford, kommenterte Brede Hangeland da de skulle oppsommere høydepunktene.

Rashford trakk seg inn i banen foran West Hams-sekstenmeter, for så å slippe ballen på helt perfekt vis til Lukaku. Pasningen var akkurat hard nok til at Lukaku ble satt i en god posisjon foran gjestenes mål.

DUELL: José Mourinho vant manager-duellen mot West Hams Slaven BIlic.

Doblet

Tidlig i den andre omgangen ble det mer jubel for hjemmelaget.

Henrikh Mkhitaryan slo et frispark inn i feltet foran West Ham-målet. Der ventet Lukaku, og stanget inn sitt andre mål for dagen.

Gjestenes forsvarsspillere slet med å håndtere den kraftige spissen, og ga ikke Lukaku nevneverdig kamp om ballen da han doblet hjemmelagets ledelse.

Både Marko Arnautovic og Marcus Rashford kunne scoret, men forsøkene endte i henholdsvis tverrliggeren og stolpen.

Økte ledelsen



Anthony Martial startet kampen på Manchester Uniteds innbytterbenk, men ble byttet inn med ti minutter igjen av kampen.

Det var nok tid for franskmannen til å komme seg på scoringslisten.

I samspill med Henrikh Mkhitaryan gled Martial lekende lett gjennom West Ham-forsvaret. Alene mot Joe Hart gjorde han alt riktig, og satte inn kvelds tredje for de rødkledde.

Ikke mange minuttene senere økte Paul Pogba ledelsen til 4-0 med et lekkert skudd fra utensiden av West Hams sekstenmeterfelt.

Chicharito-comeback

Javier «Chicharito» Hernandez fikk søndag sitt Premier League-comeback da han vendte tilbake til Old Trafford. Spissen spilte for Manchester United i flere sesonger, før turen gikk videre til Bayer Leverkusen og Tyskland.

Tidligere i sommer ble Hernandez hentet tilbake til England da West ham viste sin interesse.

Iført den svarte West Ham-drakta lykkes ikke mexikaneren med å komme seg med i målprotokollen.