Lukakus verdi: Over én milliard kroner

Etter overgangen fra Everton til Manchester United har Romelu Lukaku blitt den fjerde dyreste spilleren i verden, om man ser på den kombinerte overgangssummen.

Sky Sports har satt sammen en liste over de ti dyreste fotballspillerne i verden. Listen er satt sammen ved at de har samlet spillernes overgangssummer til en sum.

Lukaku, som nybakt Manchester United-spiller, har nå skrevet seg inn på denne lista, og klubbene som har kjøpt han har brukt i overkant av en milliard norske kroner.

I 2011 ble han kjøpt av Chelsea for 12,75 millioner pund (omtrent 120 millioner norske kroner). I 2014 ble han solgt videre til Everton for 30,06 millioner pund (omtrent 300 millioner kroner), klubben han hadde vært på lån hos sesongen før, mens Manchester United kjøpte belgieren for 72 millioner pund (omtrent 720 millioner norske kroner).

Den dyreste spilleren på lista er Paris Saint-Germain-stjernen Angel Di Maria, med den kombinerte overgangssummen på 152,15 millioner pund, i overkant av 1,5 milliard norske kroner. I 2007 ble han hentet til Benfica for 6,08 millioner pund (ca. 60 millioner norske kroner), i 2010 ble han hentet til Real Madrid for 28,02 millioner pund (ca. 280 millioner norske kroner).

Manchester United kjøpte ham deretter i 2014 for 63,75 millioner pund (ca. 630 millioner norske kroner), før PSG kjøpte ham sesongen etter for 53,55 millioner pund (ca. 530 millioner kroner).

Listen lyder som følger:

1. Angel Di Maria: 152,15 millioner pund, ca. 1,5 milliarder norske kroner.

2. Zlatan Ibrahimovic: 143,74 millioner pund, ca. 1,4 milliarder norske kroner.

3. Gonzalo Higuain: 119,85 millioner pund, ca. 1,1 milliarder norske kroner.

4. Romelu Lukaku: 117,78 millioner pund, ca. 1,1 milliarder norske kroner.

5. James Rodriguez: 116,99 millioner pund, ca. 1,1 milliarder norske kroner.

13 KLUBBER: Nicolas Anelka, her fra tiden i West Bromwich Albion, har med sine tretten klubbytter opparbeidet seg en høy samlet overgangssum.

6. Nicolas Anelka: 108,26 millioner pund, ca 1,1 milliarder kroner.

7. Hernan Crespo: 101,38 millioner pund, ca. 1 milliard norske kroner.

8. Luis Suarez: 99,04 millioner pund, ca. 1 milliard norske kroner.

9. Juan Sebastian Veron: 98,60 millioner pund, ca. 980 millioner norske kroner.

10. Gareth Bale: 98,35 millioner pund, ca. 980 millioner norske kroner.

Sky Sports har hentet tallene fra transfermarkt.com.

