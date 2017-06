Lyon-presidenten innrømmer Wenger-møte

ANNONSE

Klubbpresidenten i den franske fotballklubben Lyon sier han ikke har planer om å selge Alexandre Lacazette med mindre Arsenal matcher prislappen på spissen.

Arsenal er i dialog for å forsøke å hente den franske spissen, som så en potensiell overgang til Atlético Madrid i sommer gå i vasken da overgangsnekten til den spanske klubben ble opprettholdt.

Arsène Wenger og hans Arsenal har lenge jaktet på Lyon-spissen, men klubbpresident Jean-Michel Aulas sier ifølge Sky Sports at det er for tidlig å spekulere i om landslagsspilleren ender opp i Arsenal i sommer.

Han utelukker heller ikke at Atlético Madrid kan sikre seg spissen når den spanske klubbens overgangsnekt oppheves i januar.

- Jeg har ingen planer om å slippe Alexandre raskt, fordi viljen til Atlético Madrid til å hente ham 1. januar stadig er der. Samtidig vil jeg også høre på hva Alexandre sier, sier han og fortsetter:

- Jeg møtte Arsène Wenger under Frankrike-England-kampen (13. juni). Jeg var med Gérard Houllier (Aulas' rådgiver), og jeg forsto det slik at han fortalte Houllier at det kan være Arsenal er interesserte, men det er for tidlig å si at ting vil skje.

50-60 millioner euro

Dersom London-klubben skulle ønske å hente spissen, må den bla opp store summer.

- Vi snakker rundt 50 til 60 millioner euro (mellom 475 og 570 millioner norske kroner) som Arsenal er villige til å betale for Lacazette. Det må det i det minste været.

- Alle vet at Atletico sitt tilbud var 53 millioner euro i tillegg til en bonus på 12 millioner euro. Ettersom Arsenal-styret er velinformerte, vet de hvor lista ligger, sier Lyons klubbpresident før han påpekte:

- Men for å være ærlig: Jeg har ikke tenkt på Arsenal. Jeg trodde Alexandre ville bli på grunn av at avtalen med Atlético Madrid ikke gikk gjennom.

Liker Giroud

Aulas avslørte samtidig interesse for Arsenal-spiss Olivier Giroud.

Franskmannen måtte tåle mye benkesliting forrige sesong og har uttalt at han ønsker mer spilletid.

- Det har vært en forespørsel, på et eller annet tidspunkt, for Giroud. Han er en gutt vi liker som scorer mye mål og som har store ambisjoner for VM i Russland. Han fortalte meg personlig at han ønsker å bruke tid. Ting var ikke helt avklart med Arsenal, og han hadde et håp om å være førstevalg som spiss neste sesong. Nøkkelen er Arsène Wenger. Vi følger med, sier Aulas.

(©NTB)