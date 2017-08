Målløs King i nytt Bournemouth-tap

Den norske landslagsspissen klarte ikke å finne veien til nettmaskene da Watford slo Bournemouth.

BOURNEMOUTH - WATFORD 0-2:

Joshua leverte sin andre Premier League-kamp på rad uten scoring da Bournemouth tok imot Watford på Vitality Stadium lørdag ettermiddag. Den norske landslagsspissen fikk en tøff oppgave å kjempe mot Watfords forsvarsmur.

En som derimot lykkes, var Watfords brasilianske nysignering, Richarlison. Mannen som ble hentet fra brasilianske Fluminese, sendte gjestene i ledelsen etter 73 minutters spill, etter å ha fått et innlegg av André Gray. Etienne Capoe banket inn kveldens andre mål for dagen med fem minutter igjen av oppgjøret.

Giftig start

Watford fikk kampens første store sjanse da Tom Cleverley fyrte av et skudd etter seks minutters spill. Skuddet gikk like til side for Bournemouth-målet.

Få minutter senere var det hjemmelagets tur til å skape en stor målsjasne.

Et innlegg fra King fant veien inn til Ryan Fraser. Frasers skudd tvang frem en redning fra keeper Heurelho Gomes i Watford-målet.

Like før pause spilte Watford seg til en stor sjanse til å ta ledelsen, men skuddet fra André Gray ble sendt over mål fra fem meters hold.

Defoe inn

Etter en målløs times spill, ble Bournemouth-spiss Benik Afobe erstattet av nysigneringen Jermain Defoe.

Spissveteranen tok plass i angrepet sammen med King.

I stedet for at de to skulle finne veien til nettmaskene, var det i stedet gjestene som tok ledelsen.

Et innlegg fra André Gray endte hos Richarlison. Brasilianeren misset med den første avslutningen, men fikk pirket ballen i mål på andre forsøk.

King fikk en god mulighet til å utligne for Bournemouth med ti minutter igjen av oppgjøret, men headingen til nordmannen gikk like over Watford-målet. I stedet var det Etienne Capoue som kunne juble for scoring. Franskmannen fyrte av et langskudd som snek seg inn i hjemmelagets mål.

Målløs King

Dermed gikk Joshua King målløs av banen for andre Premier League-kamp på rad denne sesongen.

Den norske spissen klarte heller ikke å score da Bournemouth tapte 0-1 borte mot West Brom i første runde.