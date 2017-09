Målløst mellom Bournemouth og Leicester

Tross store målsjanser, klarte klarte ingen av lagene å hindre at oppgjøret endte 0-0.

BOURNEMOUTH - LEICESTER 0-0:

Både Bournemouth og Leicester var lørdag på desperat jakt etter tre poeng for å ta et steg bort fra bunnstriden i Premier League. Det ble det ikke noe av. I stedet ble det et sjanserikt, men målfattig oppgjør. Selv om lagene spilte seg til målsjanser store nok til at de kunne avgjort kampen, klarte hverken Bournemouth eller Leicester å sette ballen i mål på Vitality Stadium lørdag ettermiddag.

Dermed klarte ikke Joshua King å følge opp forrige serierundes scoring med et nytt mål lørdag. I stedet måtte den norske landslagsspissen se seg selv og lagkameratene brenne målsjanser på løpende bånd.

- En god kamp av oss. Vi skapte nok sjanser til å vinne, men vi hadde ikke dagen, sa Bournemouth-manager Eddie Howe etter kampslutt, ifølge BBC.

Giftig start

Joshua King og hans Bournemouth skapte en enorm målsjanse tidlig i kampen, men fikk ikke satt ballen mål. Nordmannen slo et innlegg inn fra høyresiden. Like foran Leicester-målet ventet Jermain Defoe.

Avslutningen fra den rutinerte spissen gikk dog ikke ikke i mål, men spratt i tverrliggeren og ut. Returballen endte hos Marc Pugh, men heller ikke han klarte å sørge for nettsus. I stedet gikk skuddet ble stoppet Leicester-forsvarer Danny Simpsons arm, uten at dommer Graham Scott valgte å dømme straffespark for situasjonen.

Hjemmelaget klarte ikke å få utnyttet hjørnesparket, og Leicester fikk ryddet ballen bort.

Selv om Bournemouth ikke klarte å utnytte den giftige starten, fortsatte hjemmelaget å produsere målsjanser. Likevel gikk lagene til pause på stillingen 0-0.

Jaktet scoring



Etter en times spill kom Leicester seg til sin første store målsjanse for dagen, men Shinji Okazaki presterte å sette ballen til side for mål fra omtrent sju meters hold.

Bournemouth svarte med å spille seg til flere skuddmuligheter, men hverken Steve Cook, Jermain Defoe eller Joshua King klarte å score mot danske Kasper Schmeichel i Leicester-målet.

Gjestene forsøkte å sette fyr på oppgjøret ved å sette inn Riyad Mahrez, men heller ikke stjernen fra Algerie klarte å sørge for scoring. Dermed endte det ganske enkelt med 0-0 og ett poeng til hver av lagene.

