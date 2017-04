Manchester City knuste Hull

ANNONSE

MANCHESTER CITY - HULL CITY 3-1:

Et klønete selvmål fra Ahmed Elmohamady åpnet ballet for Manchester City, da de lyseblå fra Manchester vant komfortabelt mot Hull, lørdag ettermiddag. Mål fra Sergio Agüero, Fabian Delph og Andrea Ranocchia sørget for at stillingen til slutt ble 3-1 til hjemmelaget.

Dermed tok Manchester City et nytt steg mot en viktig topp-fire-plassering i Premier League denne sesongen.

Klønete selvmål

Pep Guardiolas gutter dominerte den første omgangen, og kunne ha ledet med både to og tre mål.

Udyktighet og uflaks inne i Hulls 16-meterfelt gjorde at det likevel kun stod 1-0 til pause.

1-0-målet kom etter et vakkert Manchester City-angrep. Ballen ble spilt ut til Jesus Navas, som slo inn foran mål. Sergio Agüero rakk ikke opp til innlegget, men på bakerste stolpe stod Hull-forsvarer Elmohamady og bredsidet ballen i eget mål på klønete vis.

Sterling viste vei



I den andre omgangen kom doblingen raskt. Bare tre minutter etter hvilen rullet de lyseblå nok en gang opp på høyresiden. Denne gang slo Raheem Sterling ballen inn i feltet. Der lurte Agüero alle, og iskald trillet han inn 2-0.

Markus Henriksen kom inn for gjestene den siste halvtimen, uten at det hjalp særlig.

Få minutter senere la nemlig Fabian Delph på til 3-0. Nok en gang stod Raheem Sterling for forarbeidet. Han fant Delph 20 meter fra mål. Upresset hamret engelskmannen ballen i hjørnet.

Like før slutt scoret Andrea Ranocchia et trøstemål for bortelaget, og kampen endte 3-1.

Hull rett over nedrykk

Lørdagens tre poeng skaffet hjemmelaget en luke ned fra fjerdeplassen laget innehar. Manchester United og Arsenal på plassene bak, er nå syv poeng etter Agüero og co. Begge disse klubbene har dog to kamper til gode på Manchester City.

Neste serierunde skal Guardiolas menn opp mot Southampton. Hull skal til Britannia og møte Stoke. Der trenger Marco Silvas menn poeng. Laget har nemlig kun to poeng å gå på ned til Swansea på nedrykksplass.

Adama Diomande satt på benken hele kampen for Hull, mens Omar Elabdellaoui ikke var i kamptroppen. Elabdellaoui skal slite med rykksmerter.