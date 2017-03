Manchester City tok tre viktige poeng mot Sunderland

ANNONSE

SUNDERLAND - MANCHESTER CITY 0-2:

Sunderland yppet seg fra start, men fikk det tungt utover i kampen mot Manchester City, søndag kveld.

Til slutt endte kampen 2-0 til gjestene, etter mål fra Sergio Agüero og Leroy Sané.

Dermed blir Sunderland værende i bunn av Premier League, mens Manchester City har heng på gullkampen.

- Har gjort alt riktig

Vertene overrasket stort fra start mot Manchester City, og var faktisk bedre enn gjestene de første 45 minuttene. Med høyt press og mannsmarkering på midtbanen, var det hjemmelaget på Stadium of Light som ledet sjansestatistikken 6-4 til pause.

David Moyes' gutter lå likevel under 1-0 etter en mønsterkontring fra de lyseblå to minutter før pause.

- De er uheldige, Sunderland, som går til pause på 0-1. De har jo egentlig gjort alt riktig her, oppsummerte TV 2s Brede Hangeland i pausen av kampen.

Etter pause, derimot, var det omtrent bare ett lag på banen, og Manchester Citys seier var fullt fortjent.

Defoe traff stolpen

Jermaine Defoe fikk kampens første sjanse etter 20 meter. Fra 20 meter klinket spissen til, men ballen traff stolpen. På returen bommet Fabio Borini på merkelig vis fra kloss hold.

Kvarteret senere fikk bortelaget sin første målsjanse. Leroy Sane gjorde forarbeidet utmerket, men David Silva kom noen få centimeter for sent til å sette ballen i mål.

Kontringsmål

En som ikke var for sen, var Sergio Agüero. Like før pause fikk han æren av å sette en City-kontring i mål. Yaya Touré var arkitekten, og fant Raheem Sterling på kant. Engelskmannen slo ballen inn til Agüero, som på frekt vis vippet ballen i mål. Dermed ledet Pep Guardiolas mannskap 1-0 til pause.

Etter hvilen var det et friskere bortelag som entret gressmatta. Like før timen fikk de også uttelling. David Silva trillet vakkert til Sané, som trillet ballen i mål via stolpen fra skrått hold. Gjestene var oppe i 2-0, og seieren var så godt som sikret.

Sunderland trodde de hadde redusert ved Defoe sju minutter før slutt, men linjedommeren annullerte korrekt for offside.

Derfra var det ingen vei tilbake for hjemmelaget. Manchester City fikk komfortabelt med seg tre poeng, og er nå oppe i 55 totalt. Vertene blir stående på 19 poeng.