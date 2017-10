Manchester Citys poengfangst fortsetter: Vartet opp med festfotball

Et hesblesende åpningskvarter satte standarden i møtet mellom West Bromwich og Manchester City.

WEST BROMWICH - MANCHESTER CITY 2-3:

Giftig og fartsfylt angrepsspill sørget for at Manchester City tok sin niende seier så langt denne Premier League-sesongen i møtet med West Bromwich lørdag. Kun én Premier League-kamp har endt uten tre poeng og jubel for Pep Guardiolas menn - uavgjortkampen mot Everton.

Det betyr at City har plukket med seg 28 poeng så langt, og leder serien med fem poeng foran byrivalene Manchester United, og åtte poeng foran Tottenham.

City vartet til tider opp med strålende fotball, og spesielt det tredje målet fikk fotballekspert Gary Lineker til følge opp en gammel Twitter-klassiker.

To kjappe



Knappe ti minutter hadde gått da Leroy Sané sendte gjestene i ledelsen. Tyskeren tok med seg ballen inn fra hjørnet av sekstenmeterfeltet, og fyrte av et skudd etter et par meter.

STIKK: Gary Linekers stikk til Kyle Walker gikk verden rundt. Lørdag fikk pipa en annen lyd.

Ballen suste forbi keeper Ben Foster, som virket å være rimelig sjanseløs i møte med skuddet.

Like etter var det hjemmelagets tur til å juble.

En utsøkt langpasning endte i beina til Jay Rodriguez. Spissen fikk tatt imot ballen, og sendt den forbi Manchester City-keeper Ederson Moraes, som fosset ut i feltet i håp om å få stoppet West Brom-angrepet.

Tilbake i ledelsen

Målfesten på The Hawthorns fortsatt, og etter et knapt kvarters spill, var City tilbake i ledelsen.

Fernandinho fikk ballen i god posisjon utenfor West Broms sekstenmeterfelt. Brasilianeren fyrte av et skudd som forsvant innom Ahmed Hegazy og videre inn i målet bak Foster. West Brom-keeperen så ut til å bli tatt på senga av at ballen endret retning etter å ha truffet Hegazy. Sané var sentral også denne gangen, og var nest sist på ballen av City-spillerne.

De burgunderrøde gjestene fortsatte jakten på flere scoringer mot West Brom, men en del slurv sørget for at hjemmelaget lenge holdt seg på skuddhold.

Festfotball fikk Lineker til å snu



Etter 64 minutters spill, skrudde City opp tempoet, og da slet West Brom med å holde følge. Strålende angrepsspill endte med at Kyle Walker fikk slå et presis innlegg mot West Brom-målet.

Der ventet innbytter Raheem Sterling. Engelskmannen gjorde alt riktig, og sendte ballen forbi Foster på sikkert vis.

SCORET: Raheem Sterling scoret Manchester Citys tredje mål for kvelden etter et godt innlegg fra Kyle Walker.

Nettopp det målgivende innlegget fra Walker førte til at en gammel melding fra Premier League-ekspert Gary Lineker på nytt gikk sin seiersgang på Twitter.

I den mye omtalte Twitter-meldingen fra i sommer gjorde Lineker narr av Walkers manglende evne til å slå gode innlegg, til tross for å ha hatt en prislapp på 50 millioner pund.

- Tenk hvor mye han hadde kostet om han kunne slått gode innlegg, skrev Lineker i juli. Twitter-meldingen fra den tidligere fotballproffen har i skrivende stund rundet 26.000 retweets og har nesten 60.000 likerklikk.

Fullback, Kyle Walker becomes the world's most expensive defender at £50m plus. Imagine how much he would cost if he could cross the ball. — Gary Lineker (@GaryLineker) 14. juli 2017

Lørdag hadde pipa fått en annen lyd.

- Sterling scorer etter et strålende innlegg fra Walker. Nå som Pep har lært han å slå innlegg, så må han være verdt 100 millioner pund, skriver Lineker, med en tydelig referanse til sommerens Twitter-melding.

Selv om den opprinnelige meldingen fra Lineker like mye var ment som et stikk til den vanvittige pengegaloppen man ble vitne til i sommer, førte det til at Walker på mange måter ble pengebrukens ansikt.

Sterling scores following a great cross from Walker. Now Pep’s taught him to cross the ball he must be worth £100m 😉 — Gary Lineker (@GaryLineker) October 28, 2017

Reduserte



Til tross for flere gode målsjanser, så det lenge ut til at Sterlings mål skulle bli kampens siste.

Men på overtid sviktet Nioclas Otamendi i City-forsvaret, og Matt Philips fikk satt inn 2-3.

Hjemmelaget forsøkte en intens sluttspurt, men klarte ikke å hente inn gjestenes ledelse. På overtid fikk for øvrig Kyle Walker et gult kort for å sparke vekk ballen etter at dommeren hadde blåst.

For City venter nå en bortekamp mot Napoli i Champions League på onsdag, før det blir storkamp mot Arsenal på Etihad neste helg. West Brom venter en reise til Huddersfield i neste kamp.

