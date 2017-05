Manchester United avlyser pressekonferanse

ANNONSE

STOCKHOLM (Nettavisen): Nettavisen er tirsdag på plass på Friends Arena i Stockholm der United-manageren og en United-spiller etter planen skal møte til pressekonferanse, men nå melder klubben at de ikke stiller.

Det skjer etter at UEFA godkjente Manchester United forespørsel om å avlyse det obligatoriske møtet med pressen.

- Som følge av den tragiske hendelsen i Manchester i går kveld, og på grunn av måten dette har påvirket alle i klubben og i byen vår, så har vi bestemt oss for å avlyse kveldens pressekonferanse i Stockholm, heter det i en uttalelse fra Manchester United.

PRESSEROM: Her skulle Jose Mourinho i utgangspunktet møte pressen tirsdag kveld, men pressekonferansen på Friends Arena er avlyst.

Reiser til Stockholm tirsdag ettermiddag



Allerede da Nettavisen ankom Friends Arena tidligere tirsdag, hersket det usikkerhet om United kom til å stille på pressekonferansen, og nå bekrefter altså klubben at de ikke stiller.

Onsdagens finale spilles derimot som planlagt.

Manchester United trente tirsdag på klubbens treningsanlegg på Carrington hvor de holdt et minutts stillhet for ofrene i terrorangrepet i Manchester mandag kveld.

ETT MINUTTS STILLHET: Manchester United holdt et minutts stillhet for å hedre ofrene fra mandagens terrorangrep i Manchester.

Laget gjennomførte så en treningsøkt, og reiser til den svenske hovedstaden senere tirsdag.

Selv om Manchester United avlyser deres pressekonferanse, er det ventet at Ajax stiller som planlagt med deres representanter.

- Bør føle seg trygge

Det er ventet 50.000 tilskuere til onsdagens oppgjør, og UEFA var tirsdag ute og forsikret om at ingenting tyder på at finalen er et terrormål.

Nettavisen har også vært i kontakt med politiet i Stockholm som sier at de ikke foretar seg noen strakstiltak som følge av mandagens terrorangrep.

Kjell Lindgren, talsmann for politiet, forteller at de har hatt tankene om et mulig terrorangrep i forbindelse med finalen med i vurderingen av sikkerhetsbildet.

- Den muligheten har vært med i planleggingen hele tiden, sier Lindgren til Nettavisen.

Politet har allerede før mandagens terrorangrep økt beredskapen til onsdagens kamp.

Lindgren mener folk skal føle seg trygge når de drar på kamp på Friends Arena onsdag.

- Ja, det synes jeg for jeg også dit, sier talsmannen.

Finalen spilles onsdag klokken 20:45, og det er ventet at flere hundre nordmenn tar turen til den svenske hovedstaden for å se kampen.