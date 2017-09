Manchester United melder om rekordomsetning

Den engelske storklubben omsetter for over 6,1 milliarder kroner i regnskapsåret 1.juli 2016 - 30. juni 2017.

Manchester Uniteds inntekter fortsetter å stige. Det kommer frem etter at klubben torsdag presenterte regnskapsmessig resultat for fjerde kvartal 2017.

Klubben opplyser at de har en omsetning på 581,2 millioner pund, noe som tilsvarer over 6,1 milliarder norske kroner etter dagens kurs. Det er en økning på nesten 700 millioner kroner fra året før.

Samtidig kommer det frem at United sitter igjen med en nettoinntekt på 80,8 millioner pund - cirka 851 millioner norske kroner.

Fornøyd Woodward



Manchester United-direktør Ed Woodward gleder seg over tallene.

- Vi har avsluttet en suksessfull 2016/17-sesong hvor vi har vunnet tre trofeer og returnert til Champions League. Vi har også satt ny omsetningsrekord på 581 millioner pund. Vi er fornøyd med investeringene vi har gjort i troppen vår og ser frem til en spennende sesong, sier Woodward i en pressemelding.

Hovedårsaken til inntektsløftet skyldes den nye TV-avtalen for Premier League, samt TV-inntekter for Europa League-finalen som United vant mot Ajax i Stockholm i vår.

TV-inntektene ligger på totalt 194,1 millioner pund for regnskapsåret - en økning på 38,2 prosent fra forrige år.

Sletter gjeld

Med de enorme inntektene har klubben også klart å slette deler av milliongjelden.

I fjor stod klubben oppført med en nettogjelde på 260 millioner pund - cirka 2,7 milliarder kroner.

Nå opplyser imidlertid klubben at gjelden er redusert med litt over 18 prosent, og ligger nå på 213,1 millioner pund.

Dermed har United gitt fansen enda mer å glede seg over etter at klubben har fått en strålende start på årets sesong. Manchester United deler for øyeblikket førsteplassen i Premier League med byrival City.

Lørdag spiller Jose Mourinhos menn mot Southampton borte.

