Manchester United vant Europa League: Hyller Mourinhos taktiske triumf

ANNONSE

AJAX - MANCHESTER UNITED 0-2:

STOCKHOLM (Nettavisen): Med det grusomme terrorangrepet i hjembyen godt i minnet, kunne United i det minste gi den rød delen av byen noe å glede seg over med seier i Europa League-finalen i Stockholm.

Den offensive festfotballen uteble, men fotball handler først og fremst om å vinne, og det var tydelig at United var godt forberedt til å klare nettopp det.

Ajax slet voldsomt med å spille seg til klare målsjanser gjennom hele kampen og United tok til slutt en fortjent seier mot nederlenderne etter scoringer av Paul Pogba og Henrikh Mkhitaryan.

Eurosport-kommentatorene Kenneth Fredheim og Kjetil Rekdal var blant de som lot seg imponere av det godt organiserte United-laget i regi av Jose Mourinho.

- Jeg tar meg selv i å sitte her og beundre det defensive maskineriet til Manchester United. De har vist en enorm disiplin utpå her, sier Fredheim.



- Ja, og aggressivitet og. De er flinkt til å variere presshøyden sin og kom tøft ut de første sju-åtte minuttene, de trakk seg litt tilbake og fikk uttelling. De har balansert kampen på en flott måte. Det er et veldig taktisk og disiplinert United-lag, og det visste vi på forhånd. De har levert til punkt og prikke under stort press, sier Rekdal.

Les også: Ondskap det er umulig å forstå

United startet best



Det var Manchester United som kom best i gang på Friends Arena onsdag kveld. Mourinhos menn la umiddelbart press på Ajax som virket nervøse i åpningen.

Kun 20 sekunder var spilt da nederlenderne holdt på å rote det til for seg selv da keeper Andre Onana kolliderte i lagkamerat Joel Veltman. Ballen endte i returrommet hvor Pogba ventet, men United-stjernen avsluttet noen meter til side for mål.

Etter ni minutter var Manchester United igjen nære scoring da Juan Mata la hardt inn foran mål hvor Marouane Fellaini kom stormende. Til tross for hårveksten var han noen centimetere unna fra å stange United opp i ledelsen.

Ajax skapte lite før pause, men fikk riktignok en god mulighet like før det første kvarteret var unnagjort da Bertrand Traoré ble spilt fri inne i Uniteds sekstenmeter av Amin Younes. Avslutningen gikk imidlertid rett rett på Sergio Romero som hadde god kontroll.

Pogba-scoring

United fortsatte å ha et lite overtak i minuttene som fulgte og da 17 minutter var spilt klarte ikke de røde og hvite å stå imot. Juan Mata var dyktig da han snappet opp et Ajax-innkast høyte oppe i banen, før han spilte den videre til Fellaini. Belgieren fant så lagkamerat Pogba foran Ajax sin sekstenmeter.

Pogba lot seg ikke be to ganger og forsøkte seg med et skudd langs bakken. Onana i Ajax-målet var på vei til å redde ballen, men ble totalt utspilt da ballen gikk via forsvarer Davinson Sanchez, og måtte i stedet se at United gikk opp i 1-0.

UTSPILT Andre Onana klarte ikke hindre Manchester United-scoring.

Etter at United tok ledelsen uteble de store mulighetene før pause. Mourinhos menn var godt organiserte og Ajax slet med å spille seg til sjanser selv om de så mer til ballen utover omgangen.

Bertrand Traoré forsøkte riktignok å utfordre United-forsvaret ved flere anledninger, men det ble bare nesten for Ajax-stjernen.

Derfor stod det fortsatt 1-0 til det engelske storlaget da de første 45 minuttene var unnagjort.

Tidlig scoring etter pause

Etter hvilen skulle det ikke ta lang tid før vondt ble til verre for Ajax. I det 47. minutt fikk United hjørnespark som Mata skrudde inn. I boksen ventet Chris Smalling som fikk stanget ballen ned foran Ajax-målet før Mkhitaryan på lurt vis fikk pirket inn 2-0 til United.

ØKTE LEDELSEN: Henrikh Mkhitaryan satte inn 2-0 til United like etter pause.

Akkurat som før pause, var det får sjanser etter målet. United-laget var dyktige defensivt og hindret nederlenderne fra å spille seg til muligheter.

Fellaini fikk i stedet en god sjanse etter et innlegg fra høyrekanten. Belgieren traff bra med sin heading foran mål, men Onana reddet avslutningen.

Utover kampen virket det som Ajax gikk tom for offensive ideer og det endte med flere langskudd som aldri var noen trussel for engelskmennene.

Etter 86 minutter fikk United nok en mulighet da Jesse Lingard ble spilt alene gjennom med keeper, men den unge United-angriperen ble tatt igjen av Sanchez som fikk hindret Lingard fra å avslutte.

Det fikk lite å si for kampens utfall, for da dommeren blåste av oppgjøret etter litt mer enn 90 minutter spill, var det United-spillerne som kunne slippe jubelen løs på Friends Arena.

I tillegg til Europa League-trofeet betyr onsdagens seier også at Manchester United nå er direkte kvalifisert til neste sesong Champions League.