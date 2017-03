Mandagens Premier League-rykter

ANNONSE

Ja-ja. Da er det klart for enda en ny uke med rykter.

Og det skal ikke stå på viljen til å spekulere denne mandagen heller, selv ikke alt dreier seg om faktiske overganger.

Alexis Sánchez (28) har vært en mye omtalt mann de siste dagene, og denne morgenen er ikke noe unntak. Ifølge Daily Mirror har Arsenals profilerte chilener kranglet med både lagkamerater og manager Arsène Wenger.

Nå ser det ut til at Sánchez forlater Gunners-skuta, påstås det i samme avis, som mener angriperen isteden ligger an til å bli Paris Saint-Germain-spiller fra sommeren av.

Det er tilsynelatende mye som ikke stemmer mellom Wenger og Arsenals største stjerner for tida. Daily Telegraph hevder manageren også var klar for å sette Mesut Özil (28) på benken før tapet for Liverpool nylig. Özil var uansett ikke tilgjengelig for spill på grunn av sykdom.

Men sykdom og krangler er streng talt ikke overgangsrykter. Det er tilsynelatende Daily Stars opplysninger om at Southampton-suksessen Manolo Gabbiadini (25) kommer til å spille for Real Madrid neste sesong, hvis han fortsetter å score like mye.

Bare synd at det er hans tidligere lagkamerat og Watford-spiller Stefano Okaka som sier dette, og ikke noen med mer inngående kjennskap til Real Madrids krumspring på overgangsmarkedet.

Vi prøver igjen: Søndag ble det nevnt i denne spalta at sensasjonsklubben RB Leipzig har vist interesse for Crystal Palaces kantspiller Wilfried Zaha (24).

SIKKER SAK? Mauricio Pochettino (foran) føler seg i alle fall trygg. Pep Guardiola og Manchester City er trolig ikke en trussel i sammenheng det siste overgangsryktet rundt Spurs.

Dagen etter skriver Daily Mirror om Tottenham-manager Mauricio Pochettino, som føler seg trygg på at Zaha velger å skrive under for Spurs. Et eventuelt bytte av londonklubb for Palace-spilleren, kommer til å koste de liljehvite 310 millioner kroner, hevder samme kilde.

Manchester Uniteds angivelige overgangsmål Victor Lindelöf (22) ser ut til å bli værende i Benfica en god stund til. Svensken har i alle fall signert på en kontraktsforlengelse med laget fra Lisboa.

Både Manchester United og byrivalen Manchester City kan gå glipp av sjansen til å hente den talentfulle Ajax-spissen Daishawn Redan (16). Også her er det RB Leipzig som ser ut til å være nærmest en underskrift, skal vi tro ESPN.

City og Chelsea har begge vært ute etter Juventus' forsvarsgeneral Leonardo Bonucci (29) i lengre tid. Nå sier italieneren ifølge Daily Mail at han ønsker å forbli Juventus-spiller til kontrakten hans løper ut i 2021.

N'Golo Kanté (25) styrer mot sitt andre suverene ligagull på rappen i Premier League. Chelseas midtbanesliter triumferte som kjent med Leicester i fjor. Nå avslører han ifølge The Sun at historien kunne vært en helt annen om han hadde fått det som han ville.

Kanté ønsket nemlig en overgang til Marseille før han havnet i Leicester, men ble solgt til den engelske klubben fordi de betalte mer for å kjøpe ham fri fra Caen.