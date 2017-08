Mandagens Premier League-rykter

Liverpool-profil kolbes til italiensk storklubb.

Liverpools Emre Can skal ifølge Daily Mirror være ønsket av storklubben Juventus. Mirror skriver at Juventus forbereder et bud på 23 millioner pund for den tyske midtbanespilleren.

Chelsea er krystallklare på at de jakter på spillere som kan forsterke troppen før overgangsvinduet stenger. Ifølge Daily Mail skal de blåkledde være klare for å legge inn et bud på 20 millioner pund for Leicesters Danny Drinkwater. Avisen skriver videre at Leicester verdsetter Drinkwater til 30 millioner pund, noe som betyr at det fortsatt gjenstår en del å forhandle om mellom klubbene.

Også Cesar Azpilicueta har sett det samme som klubbledelsen, og sier til London Evening Standard at klubben helt klart trenger forsterkninger.

Manchester United skal ifølge Daily Mail være enige med den portugisiske klubben Oliveirense om en overgang for angriperen Bruno Amorim.

Everton-manager Ronald Koeman sier ifølge Liverpool Echo at han ikke vil stille seg i veien om Gareth Barry ønsker å forlate klubben. Veteranen begynner å dra på årene, og det er ganske tydelig at han ikke har noen sentral plass i Koemans fremtidsplaner.

Samtidig kobles Stoke til den tidligere Real Madrid-spilleren Jesé Rodriguez. Spanjolen ble hentet til Paris Saint-Germain, men har ikke blitt noen suksess der, og ble lånt ut til Las Palmas forrige sesong. Nå skriver Daily Mail at Stoke har startet forhandlinger med PSG for Jesé.

Daily Mail skriver videre at Stoke også har forhørt seg om Tottenhams Vincent Janssen. Det samme gjelder West Bromwich.

Backen Baba Rahman har ikke vært noen suksess i Chelsea-trøyen, og kan nå være på vei tilbake til Schalke 04 for nok et lån, skriver Press Association, via Daily Mail.

Ivan Perisic har blitt koblet til Manchester United gjennom hele sommeren, men ifølge Daily Mirror vurderer Chelsea nå et sent bud på kroaten. Chelsea har tidligere blitt koblet til Inters Antonio Candreva, men Serie A-klubben skal ha gjort det klart at den italienske landslagsspilleren ikke er til salgs.

Etter helgas kamp mot Watford ble Liverpool-manager Jurgen Klopp spurt om klubben jakter på en ny midtstopper. Der gjorde tyskeren det klart at de ser på muligheten for å styrke alle lagets deler, og ikke bare sentralt i midtforsvaret. Dermed bør man forvente at ting kan skje hos de rødkledde de neste ukene.