Mané matchvinner for Liverpool

Sadio Mané ble kampens eneste målscorer da Liverpool slo Crystal Palace lørdag.

LIVERPOOL - CRYSTAL PALACE 1-0:

Jürgen Klopp gjorde fem endringer på laget som slo Hoffenheim i Champions League-kvalifiseringen i midtuka da Crystal Palace kom på besøk til Anfield lørdag.

Liverpools tyske manager måtte imidlertid vente lenge før han fikk noe å juble for.

Akkurat da man kunne merke at frustrasjonen begynte å bre seg over Anfield, dukket Sadio Mané opp og satte inn det avgjørende målet for hjemmelaget.

- Smått sjokkerende

Erik Thorstvedt uttalte i TV 2s studio før kampen at fem endringer fra forrige kamp var smått sjokkerende fra Klopp. Etter at tre poeng var i boks, utropte Thorstvedt likevel Klopp som den store vinneren.

- Klopp står igjen som vinneren her, for han tar en sjanse med laguttaket, men han lander det likevel. Det er en veldig fortjent seier da dette Liverpool-laget var mye bedre enn Palace. Han har mange baller i lufta, og han har Champions League å tenkte på, men foreløpig klarer han å lande det han har prøvd.

1-0: Jordan Henderson og Sadio Mané feirer sistnevntes 1-0-scoring mot Crystal Palace.

Stor Benteke-sjanse

Etter et kvarters spill kom Liverpool til den første store sjansen i kampen. Andy Robertson slo ballen inn fra venstre, og Joel Matip var nær ved å heade ballen i mål etter en feilberegning fra keeper Wayne Hennesey.

Crystal Palace-keeperen måtte i aksjon på nytt da Roberto Firmino ladet kanonen fra langt hold fem minutter før pause. Waliseren måtte gi retur, men slo ballen vekk fra farlig område.

Like etterpå kom Palace på en kontring. Ballen havnet hos Jason Puncheon, som hamret til fra skrått hold, men Simon Mignolet parerte.

Ti minutter ut i andre omgang fikk Christian Benteke en gigantisk mulighet til å gi sine tidligere lagkamerater en real kalddusj. Belgierens avslutning etter et nydelig forarbeid fra Ruben Loftus-Cheek gikk imidlertid over mål.

Mané avgjorde

I motsatt ende av banen var Roberto Firmino farlig frampå bare to minutter senere. Brasilianeren dro seg inn i banen fra venstre og avsluttet godt, men like over tverrliggeren.

I jakten på en utligning sendte Jurgen Klopp Mohamed Salah og Dominic Solanke på banen og ikke mange minuttene senere skulle uttellingen komme.

Det var imidlertid Sadio Mané som satte inn det forløsende 1-0-målet. Etter at Solanke forstyrret Luka Milivojevic akkurat nok til at han mistet ballen, tok senegalseren over og satte inn 1-0.