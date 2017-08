Mané og Liverpool hylles for storspill mot Arsenal

Giftige kontringer og feiende flott angrepsfotball sørget for at Arsenal ble sendt hjem med et pinlig tap.

LIVERPOOL - ARSENAL 4-0:

Liverpool hadde full kontroll på Arsenal i søndagens storkamp. Selv om Alexis Sanchez var tilbake i Arsenals startellever, var ikke gjestene fra London i nærheten av å gi Liverpool kamp om seieren.

Drømmestart

Oppgjøret startet forholdsvis rolig, men etter omtrent ti minutters spill, satte hjemmelaget opp tempoet. Etter å ha kombinert utenfor Arsenals sekstenmeterfelt, ble et innlegg slått inn foran Arsenal-målet. Der ventet Mohamed Salah.

Egypteren rakk frem til ballen, men avslutningen var ikke god nok, og traff keeper Petr Cech i stedet for å fortsatte videre inn i mål.

En som derimot var sikker i avslutningsøyeblikket, var Roberto Firmino.

I det 17. minutt fikk den brasilianske profilen muligheten til å stange Liverpool i ledelsen. Et innlegg fra Joe Gomez landet på hodet til Firmino, som stanget ballen i bakken og videre i mål.

SCORET: Mohamed Salah scoret Liverpools tredje mål for kvelden.

Mané-show

Liverpools for tiden kanskje beste spiller, Sadio Mané, ville også være med på festen, og fem minutter før pause viste han igjen sin klasse.

Liverpool-profilen fikk ballen ute på venstrevingen, før han satte fart innover i banen og fyrte av et skudd som snek seg forbi Cech i Arsenal-målet.

- Han viser sin klasse, utbrøt TV 2-kommentator Øyvind Alsaker, og fortsatte:

- For en spiller!

IMPONERT: Robbie Savage lot seg imponere av Liverpool.

Den tidligere Premier League-profilen Robbie Savage, kommenterer nå fotball for BBC. Også han kastet seg på hyllest-toget.

- Et absolutt sensasjonelt kontringsangrep av Liverpool. Arsenal rives i fillebiter. Et knusende mål av Mané og Liverpool, kommenterte Savage for BBC.

Salah økte ledelsen



Etter å ha brent noen store målsjanser tidligere i kampen, fikk Salah satt ballen i mål etter en knapp times spill.

Egypteren fikk tak i ballen og fosset fremover på banen i en lynhurtig kontring. Alene mot Cesch i Arsenal-målet gjorde han alt riktig, og satte med det inn hjemmelagets tredje mål for kvelden.

Den egyptiske høyrevingen ble hentet fra Roma før sesongen, og er Liverpools dyreste spillerkjøp gjennom tidene. Etter å ha satt Arsenal under konstant press gjennom søndagens storkamp, viste han hvorfor Klopp og Co valgte å hente han fra italiensk fotball.

Målet mot Arsenal var Salahs andre scoring i Premier League så langt denne sesongen.

Daniel Sturridge erstattet Sadio Mané et kvarter før full tid, og brukte ikke mange minuttene på å markere seg. I det 77. minutt slo Salah et presist innlegg inn foran Arsenal-målet. Der var nettopp Sturridge sterkest, og Liverpool-angriperen stanget inn hjemmelagets fjerde mål for kvelden.

Ingen Mignolet

Simon Mignolet ble vraket fra søndagens kamptropp mot Arsenal. I stedet måtte belgieren se kampen fra tribunen.

Den offisielle forklaringen som ble gitt fra Liverpool-manager Jurgen Klopp var at keeperen ble hvilt på grunn av et hektisk kampprogram.

I stedet ble det tyske Loris Karius som fikk i oppgave å vokte Liverpool-målet. På tross av noen litt småskumle situasjoner, klarte Karius seg rimelig bra mot Arsenal.