Marcus Rashford senket Leicester med herlig volley

Romelu Lukaku bommet på straffe da Manchester United slo Leicester.

MANCHESTER UNITED - LEICESTER: 2-0

Etter et annullert mål og en straffemiss så det ut som José Mourinhos menn fra Manchester skulle gå målløse av banen på Old Trafford. Portugiseren fulgte innbytter-oppskriften og byttet inn Marcus Rashford på banen etter 67 minutter. Plutselig hadde innbytteren scoret for de røde djevlene.

Så sendte Mourinho Marouane Fellaini og Jesse Lingard inn på banen og førstnevnte noterte seg for mål, den andre for målgivende. Nå har Manchester United scoret ti mål på tre kamper og ikke sluppet inn noen mål, i Premier League.

- Typisk uavgjort-kamp i fjor

Paul Pogba var enig med BT Sport-reporteren etter kampen om at kampen mot Leicester fort kunne resultert i uavgjort forrige sesong.

- Uten tvil, denne kampen var en typisk kamp hvor vi kunne fått uavgjort forrige sesong, sa midtbanejuvelen.

Franskmannen er glad for at laget hans har dyktige spillere som Rashford på benken.

- De kommer inn fordi vi trenger dem, de kan utgjøre forskjellen for oss, avsluttet Pogba før han mottok en prisen for banens beste spiller, av BT Sport.

- Det er viktig å poengtere at United har holdt nullen i tre kamper. Det er noe bunnsolid i United om dagen. Det er dette vi elsker og den soliditet de viser gjør at disse kampene tikker deres vei, sa TV 2s kommentator Petter Myhre.

Mata-mål annullert

Før det var spilt ett minutt kom Manchester United til sin første mulighet. Nemanja Matic fant Henrikh Mkhitaryan i boksen. Armeneren brukte for lang tid før skuddet kom og Harry Maguire fikk blokkert skuddet fra assistkongen.

Etter 18 minutter fikk Manchester United et mål annullert for offside. Lukaku kriget til seg ballen i Leicester-boksen og sendte avgårde et skudd, som Kasper Schmeichel måtte gi retur på. Der dukket den lille spanjolen, Juan Mata, opp og satt ballen enkelt i mål. På reprisen så det riktignok ut til at Mata lå på linja med Leicester-forsvaret, ifølge TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

TV 2-ekspert og tidligere Premier League-dommer, Mark Clattenburg, analyserte det annullerte målet i pausen og var enig i assistentdommerens avgjørelse.

- Det er en vanskelig avgjørelse for assistentdommeren, men jeg synes han gjør alt riktig her. Han ser kun Matas røde trøye på linjen og da blir det lett for han, sa den meritterte dommeren.

United holdt trykket opp videre i omgangen og Paul Poba, Anthony Martial og Romelu Lukaku kom til flere saftige sjanser for de røde djevlene, men ingen av dem maktet å sette ballen i mål.

Straffebom

I det 52. minuttet legger Martial inn mot boksen, men ballen ble stoppet av hånden til tidligere Manchester United-spiller, Danny Simpson. Dommeren dømte straffe etter to sekunder betenkningstid og dermed fikk Lukaku muligheten til å score mål i alle sine tre åpningskamper for United. Slik ville ikke Kasper Schmeichel ha det og kastet seg ned til høyre og fikk avverget 1-0.

Etter 67 minutter kom Marcus Rashford på banen og det tok ikke lang tid før det engelske spissvidunderet hadde satt ballen bak Schmeichel. Tre minutter senere la Henrikh Mkhitaryan en corner, som endte i beina på en umarkert Rashford. Unggutten sendte ballen mot mål med bredsiden og forbi Schmeichel, som kom nær ballen før den gikk i mål.

- Det går på nytt mot vellykkede bytter fra Mourinho, fortalte Petter Myhre fra kommentatorboksen.

To mål og en målgivende fra innbytterne

Manchester United doblet ledelsen med Marouane Fellaini i det 82. minuttet. Belgieren lå så vidt i offside i feltet da innlegget fra Jesse Lingard ble slått, men assistentdommeren holdt flagget nede. Begge spillene hadde hatt mindre enn ti minutter på banen før de kunne notere seg for mål og målgivende.

Leicester fikk en kjempesjanse på tampen av kampen da Demarian Gray fant Andy King i feltet med et innlegg langs bakken. David de Gea fikk avverget skuddet og viste hva han var god for, før kampen ble avblåst.

Troner øverst på tabellen

Manchester United ligger nå øverst på tabellen i Premier League med ni poeng etter tre kamper. Huddersfield og Manchester City følger tett etter med syv poeng. Leicester står med en seier og to tap foreløpig i Premier League og ligger på en 16. plass på tabellen. Tapene deres har kommet mot Arsenal og nå Manchester United.

Det må nevnes at Manchester United hadde ni poeng på tre kamper forrige sesong, men de endte på en 6. plass på tabellen ved sesongslutt.