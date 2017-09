Marerittstart for Hodgson - Palace fortsatt målløse

Poengløse og målløse Crystal Palace sliter blytungt i Premier League.

CRYSTAL PALACE - SOUTHAMPTON 0-1:

Roy Hodgson fikk en verst tenkelig start på tiden som Crystal Palace-manager da hans menn ble slått 1-0 av Southampton hjemme på Selhurst Park lørdag.

Palace står dermed uten mål på sesongens fem første kamper - det har ingen Premier League-lag gjort tidligere.

Kampprogrammet de neste ukene er heller ikke særlig oppløftende lesning for Hodgson. Før landslagspausen skal laget nemlig to turer til Manchester, før Chelsea kommer på besøk til Selhurst Park etter landskampene.

Marerittstart

Allerede seks minutter ut i oppgjøret ga Southampton Hodgson og co. en real kalddusj. Steven Davis spilte ballen ut til Dusan Tadic, som slo hardt inn foran mål. Keeper Wayne Hennessey var imidlertid ute og blokkerte innlegget.

Dessverre for Palace-keeperen havnet ballen rett i beina på Davis, som kontrollert og enkelt trillet inn 1-0-målet.

Etter et drøyt kvarter var Christian Benteke farlig frampå for hjemmelaget. Nathan Redmond mistet ballen på egen halvdel, og Ruben Loftus-Cheek ble spilt fri på kanten. Den utleide Chelsea-spilleren fant Benteke, som fikk avslutte fra fem meters hold. Fraser Forster vartet imidlertid opp med en god redning.

Kjempesjanser

Også i starten av andre omgang var det smått utrolig at Forster ikke måtte hente en ball ut av eget nett. Først ar det igjen Loftus-Cheek som slo inn fra høyre, men Yohan Cabaye var akkurat for sent ute til å sette inn utligningen.

Like etterpå fikk Puncheon avslutte fra fem meters hold, men Forster vartet opp med nok en klasseredning.

Nærmere kom aldri Crystal Palace, og dermed ligger laget fremdeles helt helt sist i Premier League.

Southampton klatrer med lørdagens seier opp på femteplass før resten av runden fullføres.

