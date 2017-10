Martial ga Manchester United rask opptur

Fadesen mot Huddersfield ble rettet opp i toppkamp mot Spurs.

MANCHESTER UNITED - TOTTENHAM 1-0:

Lørdagens toppoppgjør mellom Manchester United og Tottenham var lenge av det svært kjedelige slaget.

Men en langpasning fra keeper David de Gea, en stuss fra Romelu Lukaku og et godt beregnet bakromsløp avgjorde til slutt duellen mellom to gjerrige mannskap. Innbytter Anthony Martial var mannen som sto for scoringen i 81. spilleminutt.

- En glipp i konsentrasjonen var alt som skulle til for Tottenham. Denne scoringen kan vise seg å bli gull verdt for José Mourinho, kommenterte Øyvind Alsaker på TV 2 da reprisene av målet ble vist.

Manchester United mistet litt terreng til Manchester City i kappløpet om ligatittelen etter et uventet tap for opprykkslaget Huddersfield i forrige runde. Mourinho var ikke nådig i kritikken av egne spillere etter det nederlaget.

- I dag så alle ballene ut som de siste i spillernes karrierer, skrøt United-manageren til Sky Sports.

Mourinhos mannskap fant kjapt tilbake til vinnerformelen, på et vis som er klassisk for den portugisiske managerprofilen. United har nå holdt nullen i seks strake hjemmekamper for første gang siden 2010.

- Et av de beste lagene



- Dette var viktig for oss. Vi spilte mot et av de beste lagene i ligaen, og takket være denne karen klarte vi å score og vinne, oppsummerte Nemanja Matic overfor Sky Sports, pekende mot Martial.

KJENNER OPPLEGGET: Nemanja Matic er en viktig mann for Manchester Uniteds defensive trygghet. Han har spilt mange sesonger under manager José Mourinho og kjenner oppgavene sine ut og inn.

- De hadde ballen mest i første omgang, men vi hadde flere sjanser enn dem. De spiller glimrende fotball, men det er resultatet som betyr noe til slutt. Fortsetter vi som dette, kan vi vinne ligatittelen, mener serberen.

Bortelaget fortsatte en særdeles kjedelig statistikk på Old Trafford.

Tottenham har nå tapt utrolige 21 ganger på denne banen på 25 forsøk i Premier League-æraen. Det er flest nederlag av samtlige klubber i den engelske toppdivisjonen.

- Dette er mest av alt irriterende. Det var skuffende å slippe inn et sånt mål, og veldig ulikt oss. Vi er skuffet over at vi ikke holdt nullen og ikke kom oss unna med et godkjent poeng, uttalte backen Ben Davies til Sky Sports.

- Vi slipper ikke inn mål som det der. Vi var avskrudd, tilføyde han.

20 - Tottenham have lost more @premierleague away games against Man Utd than they have any other side in the competition. Struggle. — OptaJoe (@OptaJoe) October 28, 2017

Et Spurs som helt tydelig savnet stjerneangriper Harry Kane, spilte med sørkoreanske Heung-min Son i Kanes vante rolle på topp. Det ga ikke ønsket effekt. Son ble byttet ut til fordel for Fernando Llorente med en halvtime igjen.

Sjansefattig



En kjedelig første omgang i Manchester forløp uten mange høydepunkter å snakke om. I studiosendingen til TV 2 sleit man i alle fall med å finne fram opptak av målsjanser fra første omgang.

Manchester United begynte kampen med turboen på, men uten å treffe helt med sistepasningene. Den største muligheten til vertene kom nok da Marcus Rashford forsøkte å skyte et frispark fra nesten 30 meter i Hugo Lloris' høyre hjørne. Franskmannen hadde ikke veldig store problemer med å styre ballen utenfor stengene.

For Tottehams del var det noen flere avslutninger mot David de Gea. Men det ble ikke farligere enn da Uniteds spanske keeper holdt på å røre det til etter kommunikasjonssvikt med Phil Jones i eget felt.

De to rotet bort ballen i fellesskap og ballen havnet hos Moussa Sissoko utenfor 16-meterfeltet. Heldigvis for hjemmelaget, kan man kanskje si. Midtbanespilleren blåste det påfølgende skuddet skyhøyt over.

VÅTT OG TETT: Eric Dier og Marcus Rashford, i et eksempel på en av mange dueller som ble vunnet av det forsvarende laget.

Tidlig i andre omgang kom vertene betydelig nærmere enn man hadde vært før i kampen. Lloris gjorde en elendig jobb med en løs avslutning fra Henrikh Mkhitaryan. Spurs-keeperen ga en håpløs retur, men kan takke Ben Davies for at ballen ble feid unna i tide.

Mer liv i United



Knappe 20 minutter ut i andreomgangen fikk Antonio Valencia sjansen til å dundre inn en dårlig klarering etter hjørnespark. Kanonkula fra ecuadorianeren suste like over vinkelen.

Romelu Lukaku kom også til en mulihget fra skår vinkel etter en feil fra Eric Dier. Lloris var mer med på notene ved den anledningden.

Som i omtrent alle andre kamper fant også Christian Eriksen Spurs-lagkompis Dele Alli på løp inn bak forsvaret til motstanderen. Tottenhams målfarlige landslagsmann styrte ballen utenfor med bare David de Gea igjen å slå.

Et stolpetreff fra Lukaku fulgte like etterpå, før belgieren fant Martial med en stuss ni minutter før slutt. Vingen viste overlegen fart mot Dier og Jan Verthongen før han plasserte inn kampens eneste mål.

Dermed er Manchester United fortsatt nærmest byrival Manchester City på toppen av Premier League-tabellen. For Mauricio Pochettinos Spurs kan avstanden til ligaleder City øke til åtte poeng seinere lørdag.

