Matip om meldingen fra Klopp: - Det var spesielt

Joel Matip har vært et svært friskt pust i Liverpool-troppen denne sesongen. Forsvarsspilleren som spiller landslagsfotball for Kamerun ble hentet fra Schalke 04 før denne sesongen, og har tatt overgangen fra tysk til engelsk fotball på utsøkt vis.

I et stort intervju med Daily Mail røper Matip hvordan Klopp først tok kontakt for å sjekke muligheten for å hente forsvareren til Liverpool.

Den tyske manageren sendte en tekstmelding til Schalke 04-spilleren som nylig hadde bestemt seg for å forlate klubben.

- Først tenkte jeg «hmm...». Så visste jeg at det var spesielt, sier Matip til Daily Mail, om tekstmeldingen fra Klopp som tikket inn på telefonen.

NÅ ER DE VENNER: Joel Matip og Jurgen Klopp var rivaler i Tyskland, men i Liverpool er de to gode venner.

Matip og Klopp hadde tidligere møttes, men da som rivaler. Klopp har en fortid som manager for Borussia Dortmund, mens Matip spilte flere sesonger for Schalke 04. De to klubbene er kjent for å være arge rivaler, og møtes også jevnlig i et av Fotball-Europas mest intense rivaloppgjør.

Selv om de to hadde møttes som spiller og manager, sier Matip at det var først da Klopp tok kontakt angående en mulig overgang til Liverpool at de hadde personlig kontakt.

Selv om Matip har blitt møtt med mye ros for sitt spill for Liverpool, nekter han for at han synes det er lett å spille i Premier League.

- Nei, nei. Det er veldig vanskelig. Det er mye mer fysisk enn det jeg var vant til, men det er slik Premier League er, sier Matip til Daily Mail.

Søndag venter en ny styrkeprøve for Matip og Liverpool. Da går turen til Manchester for å spille borte mot Manchester City. Kampen kan følges i Nettavisens livesenter.

