Medier: Rooney nærmer seg Everton-retur

Manchester United-kaptein Wayne Rooney skriver under for gamleklubben Everton i løpet av få dager, hevder medier som BBC og Manchester Evening News. Det skal ha vært gjennombrudd i forhandlingene mellom de to klubbene fredag.

Rooney er trolig ikke på flyet når United reiser til USA for å starte sesongoppkjøringen søndag, skriver BBC , som legger til at 31-åringen trolig går gratis til Everton.

Lokalavisen Manchester Evening News hevder også at klubbene har blitt enige om en avtale for Rooney.

Overgangen kan påvirke framtiden til Everton-stjernen Romelu Lukaku. Flere engelske medier har de siste dagene meldt at United nærmer seg et kjøp av belgieren.

Rooney er blitt en stadig mindre viktig del av United-laget. Sist sesong var han på banen i kun 25 seriekamper og scoret fem mål.

Rooney kom til United fra Everton i 2004.

