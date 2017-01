Memphis Depay til Lyon

ANNONSE

Det er offisielt, mannen med nummer 7 på ryggen blir solgt av Manchester United etter kun et og et halvt år i klubben.

Memphis Depays (22) ferd går videre til franske Olympique Lyon. Den nederlandske vingen selges for rundt 16 millioner pund, noe som tilsvarer rundt 167 millioner kroner, ifølge BBC.

Lyon bekrefter overgangen på Twitter fredag. Også spilleren selv bekrefter at overgangen til Lyon nå er i boks.

Summen for Depay kan øke til 229 millioner norske kroner hvis Lyon kvalifiserer seg til Champions League og hvis kantspilleren forlenger kontrakten sin med Lyon, i fremtiden.

22 mål på 30 kamper

Da Memphis Depay ble kjøpt av Manchester United sommeren 2015 ble han omtalt som et av verdens største talenter.

I sesongen før han kom til United hadde vingen scoret 22 mål på 30 kamper for PSV Eindhoven. Den målfarlige spilleren ble hentet for 260 millioner kroner. Et røverkjøp, ifølge britiske medier.

Tidlig i 2015/16-sesongen ble det imidlertid klart at Depay ikke hadde funnet seg godt til rette i sin nye klubb.

Mange feilpasninger, dårlige dribleforsøk og flere brente målsjanser preget spillet hans. Man kunne fortsatt se et snev av den storheten Depay satt inne med, og fra tid til annen driblet han av tre mann og satt ballen i nettet, men det hendte like ofte som måneformørkelser.

Festet fra seg

Depay var ny i Premier League og trengte sikkert tid til å tilpasse seg ligaen og det nye laget, men så begynte ryktene rundt nederlenderens nattliv å spre seg.

Han var visst nok ofte ute til langt på natt, og levde med en vennegjeng i Manchester.

Forrige sesong under Luis van Gaal fikk Depay ganske mye spilletid, med tanke på formen han viste.

Utover sesongen valgte van Gaal å bruke landsmannen sin mindre. Så fikk van Gaal sparken og en ny manager skulle bedømme Depays ferdigheter.

Denne sesongen har Jose Mourinho kun brukt Depay i én kamp fra start.

En overgang til Lyon vil trolig bety langt flere minutter på banen for Uniteds tidligere nummer 7.

Présentation de @Memphis à 14h45 au Groupama OL Training Center, en compagnie de Jean-Michel Aulas et Bruno Genesio.

📺 @OLTV_officiel pic.twitter.com/VUg7Z55bsC — Olympique Lyonnais (@OL) January 20, 2017