Mignolet reddet Liverpool mot Chelsea

LIVERPOOL - CHELSEA 1-1:

Liverpool og Chelsea spilte uavgjort 1-1 i toppkampen på Anfield tirsdag kveld.

Chelsea tok ledelsen etter et vakkert frispark fra David Luiz, mens Georginio Wijnaldum utlignet til 1-1 i andre omgang.

Diego Costa fikk muligheten til å avgjøre det hele på straffespark et kvarter før slutt, men Simon Mignolet, som ikke var spesielt heldig på Chelseas ledermål, gjorde det godt igjen og reddet straffen fra Chelsea-spissen.

Mignolet: - Hørte ikke fløyta

Mignolet innrømmer at han ble tatt på senga av David Luiz' frispark i første omgang.

- Jeg hørte ikke fløyta, og han skjøt tidlig. Det er en vanskelig følelse. Han skjøt bra, men jeg er skuffet, sa Mignolet ifølge BBC.

Mer fornøyd var han naturlig nok med strafferedningen.

- Jeg er glad for å kunne bidra med redningen, men vi er skuffet over at vi ikke tok tre tre poeng. Når vi sitter med den følelsen etter en kamp mot Chelsea, som leder Premier League, viser det hvor sultne vi er. Jeg synes vi fortjente tre poeng, sa Mignolet.

Fikk kritikk av Gerrard



Chelsea la seg lavt fra start i tirsdagens storkamp på Anfield. Den første brukbare muligheten var det Georginio Wijnaldum som sto for da han klinte til fra 25 meter. Thibaut Courtois var imidlertid med på notene og dyttet ballen ut til corner.

Midtveis i omgangen fikk Chelsea frispark på rundt 25 meter. David Luiz ladet kanonen og banket inn ledermålet for gjestene via stolpen.

Liverpool-keeper Simon Mignolet så ut til å ha fokus på helt andre ting mens brasilianeren var i tilløpet og hadde dermed ingen mulighet til å nå bort i hjørnet.

Liverpool-legenden Steven Gerrard satt i BT Sport sitt studio og kritiserte sin tidligere lagkamerat.

- Han er ikke klar og prøver å få forsvarslinja ut når han burde ha øynene på han som tar frisparket, fordi fløyta blir tydelig blåst i. Alle kan høre det, men Simon er i ingenmannsland. Han konsentrerer seg om noe han ikke bør konsentrere seg om. Han må klandres for det målet, sa Gerrard.

I HUNDRE: David Luiz jubler etter å ha banket inn 1-0 for Chelsea i sin 100. Premier League-kamp.

Liverpool slo tilbake - Costa bommet på straffe



I starten av andre omgang fikk Roberto Firmino en gigantisk sjanse til å utligne, men fra kort hold satte Liverpool-angriperen ballen høyt over mål.

- En forferdelig avslutning fra Firmino, kommenterte Øyvind Alsaker på TV 2.

Etter en drøy time skulle hjemmelaget få uttelling. Et innlegg ble slått i retning James Milner, som headet ballen tilbake i feltet. Victor Moses fikk hodet på ballen, men kunne bare stusse den videre til Georginio Wijnaldum, som satte inn utligningen.

Etter 77 minutter fikk Chelsea straffe etter at Diego Costa ble lagt i bakken av Joel Matip innenfor sekstenmeteren.

Chelseas toppscorer tok straffen selv, men Mignolet var mer med på notene denne gangen, var raskt nede i hjørnet og slo ballen til corner og reddet ett poeng for Liverpool.