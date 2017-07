Mourinho: – Ingen feide mellom Guardiola og meg

José Mourinho og Pep Guardiola var ofte i tottene på hverandre i Spania, men i Manchester har managerrivalene en god tone seg imellom.

Det sier Mourinho i et intervju med ESPN i oppladningen til torsdagens treningskamp mellom Manchester United og Manchester City i Houston, Texas.

– Mange tror at det var noe personlig mellom oss, men det stemmer ikke. Det var bare en konsekvens av at vi var i Real Madrid og Barcelona på et bestemt tidspunkt i klubbenes historie. Barcelona var på topp, mens Real Madrid prøvde å bryte rivalens dominans, forklarer Mourinho.

Det var flere offentlige feider mellom portugiseren og Guardiola mellom 2010 og 2012 da de ledet henholdsvis Real Madrid og Barcelona. Til tross for ordkrigen insisterer Mourinho på at de alltid hadde gjensidig respekt for hverandre.

– Du vet, i Spania var det bare to klubber som kjempet mot hverandre. Nå er også Atlético Madrid i nærheten, men i tre år handlet alt om oss to i Champions League, La Liga, Copa del Rey og supercupen. Alt handlet om Real Madrid og Barcelona. Vi var i en situasjon som ikke var enkel å håndtere. I England er det en totalt annerledes liga, sier United-manageren.

På 1990-tallet jobbet duoen sammen i Barcelona. Guardiola var spiller og klubbkaptein, mens Mourinho var tolk under Bobby Robson og senere assistenttrener under Louis van Gaal.

– Vi jobbet sammen og var kolleger i tre år. Vi var gode venner, og forrige sesong viste vi fotballverden at vi har et positivt forhold til hverandre. Er vi rivaler? Ja. Ønsker vi å vinne de samme titlene? Ja. Men respekten ligger i bunn, sier Mourinho.

Manchester United har innledet sesongoppkjøringen med 5-2-seier over Los Angeles Galaxy og 2-1 over Real Salt Lake. Torsdagens derbykamp blir Citys første opptreden i sommer.

