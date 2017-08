Mourinho advarer Zlatan: - Får spille om han viser at han er best

José Mourinho er klar på at Zlatan Ibrahimovic må overbevise for å sikre seg en plass på laget.

Zlatan Ibrahimovic var et soleklart førstevalg på spissplass hos Manchester United forrige sesong. Svensken var helt sentral i Manchester Uniteds angrepsspill, men gikk glipp av sesongavslutningen etter å ha pådratt seg en kneskade.

Dermed ble ikke kontrakten mellom Ibrahimovic og United forlenget, og spissveteranen har vært klubbløs sin juni. Nylig ble det klart at han er tilbake i den røde trøya, etter å ha signert en ny ettårskontrakt.

Manager José Mourinho advarer nå svensken om at det kan bli vanskelig å sikre seg en plass i førsteelleveren når han kommer tilbake fra skaden.

- Zlatan kjenner meg. Han vet at jeg bruker de spillerne som er best for laget, sier Mourinho ifølge Daily Mail.

Manchester United-manageren møtte pressen i forkant av helgas Premier League-runde, der Manchester united tar imot Leicester.

- Hvis han kommer hit og viser at han er best, så får han spille. Hvis de andre ikke gir han en mulighet til å vise det, så er det sånn livet er. Jeg prøver alltid å være ærlig med mine spillere. Det kan hende jeg ikke alltid gjør de riktige tingene, men jeg prøver alltid, fortsetter den portugisiske manageren.

Siden Ibrahimovic sist spilte for Manchester United, har det kommet flere nye spillere til klubben. Mest oppsiktsvekkende er kjøpet av belgiske Romelu Lukaku, som vil være en direkte konkurrent for Ibrahimovic.

Lukaku har fått en god start på sesongen, og har scoret tre mål på Manchester Uniteds to første Premier League-kamper.

- Zlatan kommer til å komme inn i et lag som allerede er satt. Det vil være midt i sesongen, med et lag som spiller på en spesiell måte med det jeg kaller for funksjonelle dynamiske koblinger. Vi kommer til å bli en bedre tropp med Zlatan. Han er én ekstra mulighet, én ekstra spiller som kan spille som nummer ni eller ti, sier Mourinho.

Mourinho sier at han trolig ville banket på døra til klubbdirektør Ed Woodward i januar med spørsmål om å signere en ny spiss.

- Det slipper jeg nå. Jeg har allerede en av de beste i verden, sier Manchester United-manageren.